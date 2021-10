« C’est vrai qu’il faut s’améliorer »

10/10/2021 à 23:57 CEST

Paul Pogba, milieu de terrain de Manchester United, a célébré ce dimanche le triomphe serré en Ligue des Nations contre l’Espagne (2-1), même s’il a reconnu que l’équipe de France « doit s’améliorer ».

« C’est vrai qu’on a mal commencé, on s’est laissé dominer et on a dû réagir. C’est vrai qu’on doit faire mieux, mais c’est le résultat qui compte. On a gagné et si on doit gagner comme ça, on va continuer comme ça », a-t-il déclaré au micro de TF1.

Pogba a fait l’éloge à la fois de la Belgique, qu’il a éliminée en demi-finale, et de l’Espagne, notant que la France a dépassé les deux équipes en faisant preuve de « force et dynamisme », deux de ses caractéristiques.