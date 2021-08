C’est WarioWare, mais pour les fans de jeux d’horreur qui s’ennuient de Resident Evil

Les bongos font des donkCapture d’écran : Dread XP

L’horreur des jeux vidéo est différente selon l’endroit où vous regardez. Il y a quelques années, des jeux d’action et d’horreur de survie comme Dead Space, une poignée de Resident Evils, les jeux Metro et Alien: Isolation ont dominé la conversation. C’est effrayant quand un tas de choses veulent vous tuer et que vous n’avez pas les ressources pour empêcher ce meurtre. Cependant, une fois que vous apprenez à bien gérer vos ressources, cette horreur peut disparaître. Un changement de genre se produit de l’horreur au thriller, et il ne vous reste plus que le jumpscare souvent décrié. Spookware, la version la plus récente du collectif d’horreur Dread XP, est différent.

Dread XP est beaucoup de choses différentes. Un studio de développement, un éditeur et un site média tout en un. La façon la plus simple d’expliquer toute cette affaire serait de dire que c’est ce qui se passe lorsqu’un groupe de personnes qui aiment vraiment l’horreur se réunissent et… eh bien, aiment l’horreur ensemble. Ils ont déjà publié plusieurs collections de jeux d’horreur, toutes sous le nom de Dread X. Chaque collection contient une poignée de jeux d’horreur divers provenant d’une variété de développeurs et d’éthiques de conception. Spookware, sorti fin août et développé par BEESWAX Games, est leur dernier effort.

Comme son homonyme, Warioware, Spookware est une collection de micro-jeux tous construits autour d’un ensemble de thèmes ou de mécanismes de base. Le prologue est une collection de mini-jeux traditionnels basée sur les films d’horreur que les principaux squelettes du jeu, Right, Midi et Lefti, regardent. Le premier chapitre est construit autour de la création d’un groupe scolaire en vous offrant un tas de jeux de rythme différents, tous avec la même boîte à outils mécanique. Le deuxième chapitre traite de la résolution d’un meurtre mystérieux sur un bateau de croisière, avec tous ses micro-jeux sur le thème de l’enquête. Enfer, ce chapitre a même un système «OBJECTION» de style Ace Attorney où vous interrompez le témoignage d’un squelette suspect pour présenter une preuve accablante.

Si cela ne semble pas particulièrement effrayant, vous avez raison. Ce n’est pas souvent effrayant. Mais c’est charmant, amusant et troublant. Ses différents niveaux sont intéressés à explorer et à jouer avec ce qui effraie les gens, même s’ils ne sont pas particulièrement enthousiastes à l’idée de vous effrayer eux-mêmes. Le niveau scolaire prend la peur de se réveiller tard pour l’école, ou tout autre événement de votre choix anxieux, et l’amène à sa conclusion logique. Que se passe-t-il lorsque vous ne vous présentez pas seulement un jour de retard, mais 18 ans de retard ? Et maintenant, c’est à vous de rassembler le groupe de l’école pour la remise des diplômes, et vous obtenez votre diplôme !? La société squelette ludique et étrange du jeu est absurde, et ses protagonistes encore plus.

Spookware est une distillation si claire de ce qui rend les précédentes collections Dread X, et l’horreur indépendante dans son ensemble, si fascinantes : elles réinventent l’horreur comme une expérimentation joyeuse. Il y a toujours quelque chose d’étrange rempli de viande au coin de la rue. Ils comprennent pourquoi faire des jeux d’horreur plus longs est si difficile. Une fois que les règles du monde deviennent familières, le seul moyen d’effrayer ou de déstabiliser le joueur est de passer par leur application unique. Et il n’y a qu’un certain nombre de façons dont le Xénomorphe peut vous effrayer. Les rencontres peuvent toujours être tendues, mais une fois que vous maîtrisez le système, la vraie peur disparaît.

Certains jeux tentent de contourner ce problème en obscurcissant leur propre logique interne, en gardant les choses effrayantes et inattendues plus longtemps, mais les personnes qui jouent aux jeux vidéo sont résilientes et étranges et elles vont presque inévitablement rétroconcevoir les mécanismes de votre jeu quelques jours après sa sortie. La maîtrise systémique sera atteinte. Les collections Dread X et Spookware vous invitent à développer la maîtrise des systèmes, puis à jeter ces systèmes immédiatement par la fenêtre. D’autres jeux, notamment Resident Evil VII et Resident Evil Village, tenteront d’éviter cela en déstabilisant esthétiquement le joueur en le plaçant dans de nouveaux environnements surprenants. Les derniers tiers désordonnés (et quelque peu ludiques) de RE7 et de Village illustrent à quel point cette stratégie peut mal tourner dans un jeu que le joueur maîtrise déjà.

Les collections Dread X poussent ces idées à leur extrême logique en vous présentant un nouveau développeur à chaque fois que vous ouvrez un jeu. Vous ne pouvez même pas vous habituer à l’éthique de conception particulière ou aux intérêts esthétiques de la personne qui crée le jeu auquel vous jouez, car il s’agit toujours d’une nouvelle personne. Et bien sûr, tous les jeux ne sont pas un succès. Il y a certainement des dégâts ici ou là, mais cela fait partie du plaisir. L’horreur doit être désordonnée et facilement brisée. La mécanique devrait s’effondrer, le monde devrait se sentir étranger et sans texture. Les jeux vidéo sont particulièrement préparés pour explorer la logique des rêves, et parfois les rêves se brisent.

J’ai la narcolepsie, ce qui signifie que mon corps se met rapidement en sommeil paradoxal, où les rêves se produisent. Pendant le sommeil paradoxal, votre corps se paralyse normalement de sorte que vous ne réalisiez pas vos rêves. Lorsque vous entrez en sommeil paradoxal trop tôt ou que vous le quittez trop tard, vous pouvez être pris dans un état connu sous le nom de paralysie du sommeil. Dans la paralysie du sommeil, vous aurez souvent des hallucinations autour de vous, tout en étant physiquement incapable de bouger. Vous êtes entièrement conscient et conscient. C’est terrifiant. Tout le monde souffre de paralysie du sommeil, mais la narcolepsie en fait un phénomène incroyablement courant. Un jour, j’ai halluciné que mon corps était couvert d’insectes, tandis qu’une sensation d’épingles et d’aiguilles se répandait dans mes membres. Mauvaise combinaison.

À quelques reprises dans ma vie, j’ai eu ce que j’aime appeler une « fugue cauchemardesque », où je dérive entre les cauchemars traditionnels et les hallucinations de paralysie du sommeil. Cela peut durer des heures, chaque nouvelle hallucination ou cauchemar étant une horrible surprise. Tous ne sont pas aussi terrifiants, mais ils n’ont pas à l’être. Ils s’infiltrent dans votre sang de toute façon, vous vous souvenez des bords de la chose. Un jour, j’ai vu une petite fille arracher les ailes d’un ange. J’ai senti mes propres épaules se soulever quand c’est arrivé. Je pense à cette image et à ce sentiment, au moins une fois par jour. Jouer à des jeux Dread XP ressemble à une fugue cauchemardesque – ce sont en fait les seuls médias que j’ai jamais vus capturer vraiment le sentiment. Ce sont toutes des pattes de mille-pattes piquantes et des ailes d’ange brisées, et je les aime pour ça.