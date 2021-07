Césure et dé-césure de la dynamique Inde-Népal au milieu du facteur chinois

Le Népal a établi des relations diplomatiques avec l’Inde et la Chine dans les années 1950.

Par Zahoor Ahmad Dar

Les petits États situés dans des emplacements stratégiques sont devenus des sites de rivalités de grandes puissances. Ils jouent un rôle important dans la politique internationale, du point de vue géopolitique au point de vue géo-économique. Auparavant, leur comportement se caractérisait par un mouvement avec l’agresseur, mais maintenant, ces États n’agissent plus uniquement comme des zones tampons, mais présentent plutôt une couverture avec des États concurrents. L’Asie du Sud est l’une de ces régions. La région de l’Asie du Sud est présentée comme la région la moins intégrée du monde. L’Inde est la plus grande puissance continentale d’Asie du Sud. Les voisins de l’Inde ont signalé des changements dans leur comportement en matière de politique étrangère, en particulier envers la Chine dans un passé récent. Cela a généré à la fois de l’anxiété et des débats au sein des cercles indiens de politique étrangère pour revigorer une nouvelle politique envers le Népal et la Chine.

Traiter les liens Inde-Népal

Le Népal a établi des relations diplomatiques avec l’Inde et la Chine dans les années 1950. Tout en étant témoin d’une myriade de bouleversements tant sur la scène nationale qu’internationale, le Népal, un État enclavé, a le plus souvent essayé de maintenir des relations harmonieuses avec New Delhi et Pékin. Néanmoins, au lendemain de sa transformation d’une monarchie de longue date en une démocratie, le pays s’est maintenant tourné vers la diplomatie pour des avantages économiques. Les dirigeants népalais ont longtemps ressenti l’influence indienne et ont cherché à établir une politique étrangère indépendante. Le Népal a souvent joué la carte de la Chine dans la recherche d’un contrepoids à ce qu’il considère comme un grand frère et une pression indue de l’Inde. La stabilité du Népal est importante à la fois pour l’Inde et la Chine car elle agit comme un tampon entre les deux. Contrairement à la ligne de pensée qui a été constante au fil des ans, N. Sampang dans le livre Unique Asian Triangle: India, China, Nepal de Geeta Kochhar et Pramod Jaiswal (dir.) précédent « tampon stratégique » a été violé.

En 2015, le Népal a été témoin de la crise madhesi lorsque les habitants de ces communautés ont mis en place des barrages à d’importants postes frontaliers pour le commerce avec l’Inde, protestant pour une meilleure représentation dans la constitution népalaise. Cela a entraîné des tensions entre l’Inde et le Népal. Le Premier ministre de l’époque, KP Sharma Oli, a demandé à l’Inde de lever le blocus officiel. L’Inde a nié tout rôle dans celui-ci, affirmant que les tensions internes étaient la cause du blocus. Pour apaiser la traction naissante, les chefs des deux États se sont rencontrés et ont signé des accords visant à améliorer les infrastructures et à fournir une aide aux activités de reconstruction post-séisme. De tels développements ont irrité la Chine et l’ont forcée à être active pour empêcher l’Inde de réaliser tout gain stratégique. Oli a publiquement critiqué New Delhi pour son ingérence dans les affaires internes du Népal. L’Inde, le Népal et la Chine représentent un Triangle Unique. Cette relation triangulaire est cruciale pour comprendre les courants sous-jacents et les dynamiques évolutives de ces trois pays.

Supprimer la césure de la relation triangulaire

Le Népal et l’Inde partagent des relations inégales et ces inégalités sont clairement ancrées dans leurs dimensions géographiques respectives, leurs ampleurs démographiques et leurs bases de ressources économiques. La politique de la Chine envers le Népal a toujours été motivée par la nécessité de freiner les activités clandestines de quelque 20 000 réfugiés tibétains au Népal. La politique de la Chine en Asie du Sud a toujours été de marginaliser l’influence de l’Inde sur le Népal. Dans le prolongement de ce qui précède, Amish Mulmi dans son livre All Roads Lead North (2021) affirme que les pourparlers stratégiques entre Pékin et Katmandou doivent être considérés dans le contexte de la stratégie de voisinage de l’Inde. Il cite l’imposition d’un blocus officieux contre le Népal par l’Inde en 2015 comme prétexte pour le virage diplomatique du Népal vers le Nord. Que l’Inde doive éviter sa politique biaisée fortement axée sur la perspective de la sécurité est une observation flagrante faite par l’auteur. Non seulement c’est une observation, mais une révélation pour les stratèges qui calibrent des stratégies à moitié cuites.

Le 8 mai 2020, le ministre indien de la Défense Rajnath Singh a pratiquement inauguré 80 kilomètres de nouvelle route dans l’Himalaya, lien stratégiquement crucial reliant la frontière avec la Chine au col de Lipulekh. Cela a conduit à une escalade immédiate de la tension et de l’objection de Katmandou au motif qu’il s’agit d’un « acte unilatéral » de la part de New Delhi. Katmandou a affirmé que la route traversait leur territoire, accusant l’Inde d’avoir modifié le statu quo sans tenir de consultations diplomatiques.

New Delhi joue un rôle influent dans la politique de Katmandou. La majeure partie de son aide étrangère au Népal provient de l’Inde, qu’il utilise pour gérer son budget et d’autres tâches de développement. L’Inde reste l’un des plus grands investisseurs étrangers au Népal, avec l’aide publique au développement et la construction de projets d’énergie hydraulique. Une nouvelle aube, une nouvelle époque dans les relations a été frappée lorsque l’Inde et le Népal ont inauguré le pipeline Motihari-Amlekhgunj, le premier du genre en Asie du Sud. En 2019-2020, l’Inde a fourni 1 200 crore de roupies indiennes au Népal pour son développement économique dans le cadre du budget « Aide au Népal ». Cependant, alors que le Népal se tourne vers la Chine pour réaliser ses aspirations politiques et économiques en recourant à une politique de couverture, le ressentiment contre l’Inde augmente. La relation triangulaire entre les trois nations a subi des changements distincts, fait valoir Geeta Kochhar.

L’Inde est en possession effective du territoire revendiqué par le Népal. Bien que le Népal se réfère au traité de Sugauli de 1815 pour légitimer ses revendications, la nouvelle route de l’Inde jusqu’au col de Lipulekh n’est pas un changement par rapport à la situation existante. L’Inde a auparavant contrôlé ce territoire et même construit des capacités d’infrastructure en plus de diriger son administration et de déployer des forces militaires jusqu’au passage frontalier avec la Chine.

La région est d’une importance stratégique car la nouvelle route est désormais l’un des liens les plus rapides entre Delhi et le plateau tibétain. Plus tôt en 2015, la Chine avait reconnu la souveraineté de l’Inde en acceptant de commercer par le col de Lipulekh. Symbolique de la pertinence culturelle, c’est également un itinéraire important pour les personnes qui traversent la frontière avec la Chine pour visiter le mont Kailash, chaque année. La décision de l’Inde pourrait à terme avoir des répercussions négatives sur les relations indo-népalaises déjà tendues. Conformément à la démocratisation et au nationalisme compétitif, la politique étrangère du Népal est devenue de plus en plus politique et affirmée. La clameur sur Kalapani avait éclaté en novembre de l’année dernière après que l’Inde a annoncé sa nouvelle carte politique après l’abrogation de l’article 370.

LA DRIFT STRATÉGIQUE ET LA CHINE CARD

Le rôle de la Chine est ici d’une grande importance. Le poids politique croissant de la Chine au Népal va du plus grand investisseur étranger (81,89 millions de dollars américains en 2019) à la formation d’étudiants népalais en mandarin et à la médiation et à l’évitement des scissions au sein du PCN. Afin de rechercher des alliances coopératives dans la région et d’étendre son emprise mondiale, la Chine a utilisé la stratégie One Belt One Road (OBOR). La Chine a construit des routes et des voies ferrées à la frontière népalaise pour faciliter le commerce transfrontalier, notamment en prévoyant d’étendre la ligne ferroviaire Pékin-Lhassa jusqu’à la frontière népalaise. Cela augmentera le volume du commerce et des investissements chinois au Népal, dépassant celui de l’Inde. De plus, la perception du Népal de la non-ingérence de la Chine dans ses affaires intérieures a donné à la Chine l’avantage sur l’Inde qu’elle a toujours souhaité. Par conséquent; il serait malvenu que l’Inde désire que le Népal ne noue pas de relations amicales avec la Chine. L’approche interventionniste présumée de l’Inde renforcerait la méfiance entretenue par les petits voisins d’Asie du Sud et jetterait un double coup dur sous la forme de perspectives gâchées d’approfondir les liens et de contrer l’influence de la Chine.

L’équilibre contre la Chine semble peu probable puisque sa portée mondiale a pénétré le marché mondial. La Chine est déjà devenue une hégémonie régionale dans l’hémisphère asiatique. Par conséquent, le train en marche avec Pékin a une structure plus rentable pour Katmandou. La présence croissante de la Chine à travers l’Himalaya a forcé l’Inde à recalibrer ses politiques à l’égard du Népal en passant du déni géostratégique à une plus grande prestation économique et à une connectivité ultérieure. Le Népal ne peut plus être l’État tampon à souveraineté limitée. Bien que ses nouvelles politiques semblent gagner du terrain, dans des crises comme celle actuelle, l’Inde semble prévaloir sur des approches plus traditionnelles axées sur la sécurité, l’armée et d’autres facteurs géostratégiques. L’Inde doit comprendre que la politique népalaise est importante et qu’elle devra continuer à respecter et à employer des préférences politiques bienveillantes au Népal.

Le Népal joue depuis longtemps la « carte chinoise » pour attirer l’attention sur l’Inde ou dégager des concessions. Ce plan stratégique a peut-être bien fonctionné dans le passé pour le Népal, mais sa perspicacité pourrait échouer en raison des changements de pouvoir en Asie et des perspectives accrues de conflit sino-indien qui a connu une escalade ces derniers temps. Le différend frontalier actuel reflète un problème structurel qui s’envenime lentement dans les relations actuelles entre l’Inde et le Népal.

Actuellement, la dispute semble avoir atteint une impasse. Le différend semble avoir été compliqué en raison d’un durcissement des positions de part et d’autre. La demande antérieure du Népal de retrait des troupes de Kalapani a maintenant inclus l’insistance de Limpiyadhura comme sa source. Alors que le retrait des troupes semble peu probable compte tenu de l’offre de l’Inde, la situation constitue un obstacle supplémentaire contre le différend frontalier indo-chinois en cours. La frontière de facto de la ligne de contrôle réel (LAC) reste non délimitée. En outre, le Parti communiste au pouvoir au Népal a demandé à la Chine des investissements et une meilleure connectivité, ce qui constitue un revers pour l’Inde. Ce différend est maintenant devenu un problème permanent et essayer de le désamorcer par des voies détournées pourrait ne plus être une option durable pour l’Inde. Les deux parties doivent faire preuve de bonne volonté politique et d’habileté politique pour maintenir des relations bilatérales harmonieuses.

La stratégie de l’Inde envers Katmandou et Pékin doit être coupée et coupée simultanément pour comprendre quels impératifs intérieurs et structurels façonnent son comportement en matière de politique étrangère. Les contraintes politiques intérieures du Népal affectent considérablement les relations indo-népalaises. Alors que l’attitude indifférente de l’Inde a conduit à des sentiments anti-indiens au sein du gouvernement népalais. Enclavé entre deux grandes puissances régionales, les liens du Népal avec l’Inde et la Chine montrent que ne pas trop dépendre de l’Inde ou de la Chine est un aspect crucial de la politique étrangère du Népal. Katmandou adopte une politique de couverture à la fois envers New Delhi et Pékin.

(L’auteur a obtenu une maîtrise en relations internationales de la School of International Studies, Jawaharlal Nehru University, New Delhi. Ses articles ont été publiés dans diverses revues, notamment South Asia Journal, The Geopolitics, E-International Relations, Modern Diplomacy, The Sage, Countercurrents et, Mainstream Weekly. Il peut être contacté à zahoorjnu@gmail.com. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

