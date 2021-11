Cet abonnement PlayStation Plus de 12 mois est à 33% de réduction sur le Cyber ​​Monday 2021

Cette offre Black Friday PlayStation Plus se poursuit jusqu’au Cyber ​​Monday avec 33% de réduction sur un abonnement annuel PlayStation Plus. Les fans de PlayStation peuvent réclamer cette remise importante auprès de certains détaillants pour une durée limitée.

PlayStation Plus est l’abonnement aux services en ligne de PlayStation 4 et PlayStation 5. C’est l’équivalent de Sony du Nintendo Switch Online ou du Xbox Game Pass, bien que les trois soient fondamentalement différents. Non seulement le service permet d’accéder au multijoueur en ligne, mais il propose également aux abonnés une sélection de jeux téléchargeables gratuitement chaque mois. Par exemple, la gamme PlayStation Plus de novembre comprend Knockout City, First Class Trouble et Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning jusqu’au lundi 6 décembre.

En bref, accrochez-vous à cette offre PlayStation Plus si le multijoueur en ligne et les jeux PlayStation gratuits sont indispensables pour vous. Voici quelques liens pour les États-Unis et le Royaume-Uni. Jusqu’à présent, l’accord Amazon est épuisé. Cependant, l’offre est toujours disponible en ligne sur le PlayStation Store, Best Buy, GameStop et Target.

Cyber ​​Monday apporte également quelques remises PlayStation Plus au Royaume-Uni. Voir ci-dessous pour les offres en cours sur un abonnement PS Plus d’un an à l’étranger.

Ajoutez à vos favoris notre page d’offres PlayStation Plus pour suivre les dernières remises sur le service d’abonnement de Sony. Ceux qui s’intéressent à encore plus de plaisir lié à PlayStation pourraient également aimer nos pages sur les offres PlayStation 4, PlayStation 5 ou sur les casques de jeu. Après tout, impossible de tirer le meilleur parti de la PlayStation sans les jeux et l’expérience d’écoute. Vous pouvez également suivre Jelly Deals pour plus de réductions sur les jeux et la technologie en général.