Cet accord à durée limitée sur Hulu vous offre une action NFL en direct à prix réduit… et plus encore

Il est maintenant temps de vous inscrire à Hulu avec cette offre à durée limitée uniquement sur son plan de télévision en direct.

En économisant 10 $ sur son tarif mensuel, vous pouvez maintenant obtenez Hulu + Live TV pour 54,99 $ par mois pendant les trois premiers mois. Par la suite, vous paierez le taux habituel de 64,99 $ par mois, avec la possibilité de vous connecter à ABC, The CW, VH1 et Nickelodeon. Il existe également une variété de chaînes locales disponibles en fonction de l’endroit d’où vous vous connectez.

Maintenant avec le réseau NFL dans sa liste de plus de 75 chaînes, Hulu est l’une des meilleures options pour les coupeurs de cordon à la recherche d’une diffusion en direct de la NFL pendant la saison 2021/22, ainsi qu’une multitude d’émissions de télévision à la demande et films.

En fait, avec l’action de la NFL répartie sur Fox, le réseau NFL, CBS, NBC et ESPN, un plan Hulu avec Live TV vous couvre bel et bien avec toutes les chaînes incluses.

Un accord Hulu exceptionnel à ne pas manquer, que vous soyez amateur de football américain ou non, le plan de télévision en direct de Hulu a beaucoup à offrir – nous entrons plus en détail ci-dessous.

Tout ce que vous devez savoir sur cette offre Hulu :

Hulu + TV en direct : 64,99 $ 54,99 $ pour 3 mois | Économisez 10 pm

Abonnez-vous au forfait Hulu + Live TV et obtenez vos 3 premiers mois moins cher avec un rabais de 10 $ sur son tarif mensuel. Accédez à plus de 75 chaînes en direct et diffusez la vaste bibliothèque à la demande de Hulu. Mieux encore, profitez d’un essai gratuit de 7 jours sur Hulu avant de vous engager pleinement.Voir l’offre

Que puis-je regarder avec le forfait Hulu + Live TV ?

Hulu abrite des divertissements incroyables et le plan Hulu + Live TV vous donne accès à cela et bien plus encore. Avec un certain nombre de Hulu Originals dans sa bibliothèque, regardez des titres acclamés par la critique comme The Handmaid’s Tale, Little Fires Everywhere et la comédie PEN15. C’est aussi l’endroit pour regarder Normal People, ainsi que la prochaine adaptation de Sally Rooney de Conversations With Friends.

Vous trouverez également une tonne de films, notamment Palm Springs, Nomadland, lauréat d’un Oscar, et Les États-Unis contre Billie Holiday.

(Crédit image: Unsplash, Tech Daily)

Bien sûr, pour les abonnés Hulu + Live TV, vous pourrez également écouter plus de 75 chaînes en direct. Cela signifie pouvoir regarder Rick et Morty sur Adult Swim, ou à peu près n’importe quelle série Drag Race de RuPaul sur VH1.

Avec du contenu FX par bateau, American Horror Story est là pour se gaver, ainsi que la nouvelle série d’anthologies, American Horror Stories. Et, pour ceux qui aiment les drames, vous avez le choix entre The CW et ABC, ce dernier abritant Grey’s Anatomy.

