Cet accord ridicule sur le Pixel 5a de Google Fi est un incontournable

Google Fi remet le couvert avec des offres exceptionnelles sur les nouveaux smartphones. L’opérateur continue de proposer son programme d’abonnement pour les téléphones, l’offre étant désormais étendue au nouveau Google Pixel 5a.

Alors que le Pixel 5a coûte normalement 449 $, l’abonnement de Google Fi ramènerait ce coût à seulement 15 $ par mois, ou 360 $ sur une période de deux ans. C’est avec la protection optionnelle de l’appareil à 6 $, que vous voudriez probablement. Cependant, sans protection, le téléphone ne coûte que 9 $ par mois.

Après la période de deux ans, vous possédez le téléphone, bien que vous ne puissiez pas l’échanger contre votre prochain appareil. Selon Google, “vous décidez si vous souhaitez rester dans le programme et recevoir le prochain appareil du programme d’abonnement en tant que mise à niveau”, après quoi vous commencez un autre mandat de deux ans.

L’année dernière, Google a proposé le même programme pour le Pixel 4a, mais si vous n’aviez pas souscrit à l’abonnement, le moment est peut-être venu de vous lancer afin que vous soyez prêt à passer à tout Pixel devenant disponible à ce moment-là. temps. Non seulement cela, mais vous aurez accès à l’un des meilleurs réseaux 5G grâce à la dépendance de Google Fi sur T-Mobile.

À son prix d’origine, le Pixel 5a est déjà une alternative abordable à certains des meilleurs téléphones Android, mais l’offre de Google Fi en fait encore plus une bonne affaire. Le téléphone s’est déjà avéré être une bête en ce qui concerne la durée de vie de la batterie, et comme il s’agit d’un Pixel, vous êtes prêt à obtenir de nouvelles fonctionnalités et la prochaine mise à jour Android 12 avant tout le monde.

Ce n’est pas la seule offre de Google Fi que nous avons repérée récemment. Le transporteur offre également jusqu’à 400 $ de réduction sur le nouveau Samsung Galaxy Z Flip 3 si vous précommandez avant le 26. Si vous êtes à la recherche d’un nouveau téléphone, l’un ou l’autre accord semble évident.

Rendez-vous sur Google Fi pour plus de détails sur l’abonnement Pixel 5a, ou vous pouvez précommander le téléphone auprès de Google ci-dessous.