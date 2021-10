Cet adolescent pirate son école pour montrer un hit de Rick Astley sur tous les moniteurs | La technologie

Ces pirates ont diffusé une vidéo musicale populaire sur tous les moniteurs d’école de leur district pour montrer les vulnérabilités qu’ils avaient découvertes.

Si vous pensez que la radio ou la télévision de votre école ou université est très ennuyeuse, vous auriez peut-être raté un hacker comme celui de cette actualité, un jeune de 14 ans qui a obtenu tous les moniteurs de son district scolaire pour interpréter la comédie musicale à succès « Never Gonna Give You Up » de Rick Astley.

Et c’est que le succès musical Je ne t’abandonnerai jamais a rejoint le club du milliard de vues sur YouTube l’été dernier, qui était déjà l’un des mèmes les plus célèbres d’Internet.

En avril dernier, un lycéen de 14 ans a fait diffuser sur tous les écrans des écoles qui composent le district 214 de l’Illinois le clip de Rick Astley, l’un des grands succès des années 80.

Pouvons-nous S’IL VOUS PLAÎT céder au cyber génie d’un senior qui a réussi à faire une farce respectueuse à tout le district par Rick Rolling des milliers au cours des périodes qui passent et a laissé une bonne note pour la #Classof2021 👍 Bravo et utilisez ces intelligences pour changer le monde ! #seniorprank #d214rickroll pic.twitter.com/dKZt5PPYlD – Chef de mode (@FashionChef) 1er mai 2021

L’adolescent connu sous le pseudonyme WhiteHoodHacker Il a expliqué sur son site Web qu’il avait fait appel à d’autres bénévoles et qu’ensemble, ils ont scanné les adresses IP de chaque appareil du réseau du district.

« Notre analyse a généré tellement de trafic que le superviseur de la technologie de notre école l’a découvert et est venu à un moment donné nous demander d’arrêter. […]. D’après les résultats, nous avons trouvé plusieurs appareils exposés sur le réseau du district. Ces appareils incluent des imprimantes, des téléphones IP et même des caméras de sécurité sans authentification par mot de passe », dit-il.

Alors que les pirates savaient que tout ce qu’ils faisaient était illégal, l’équipe a préparé une documentation complète de tout ce qu’ils ont fait, y compris des recommandations pour remédier aux vulnérabilités qu’ils ont découvertes.

Ils ont également veillé à ce que la lecture de la vidéo ne coïncide pas avec les cours ou les différents tests qui ont commencé le lendemain.

Après avoir terminé la tâche, ils se sont assis devant l’administration et ont exposé toutes les failles de sécurité qu’ils avaient trouvées, déclarant que nous avions même « amené le district à étudier la possibilité d’étendre le programme informatique / cybersécurité ».