Cet algorithme a remporté une course des drones aux pilotes humains | La technologie

Il semble que les machines battent déjà les humains, même dans les courses de drones.

La technologie avance, le monde des drones aussi, et s’il existe des pilotes de drones exceptionnels capables même de remporter des compétitions en surmontant des dizaines d’obstacles à toute vitesse, ils pourraient bientôt se retrouver avec une grande concurrence sous forme d’algorithmes.

Et c’est que les chercheurs du Université de Zurich Ils ont créé un nouvel algorithme capable de faire voler un drone de manière totalement autonome encore mieux que s’il était piloté par un être humain.

Jusqu’à présent, les pilotes humains ont toujours surpassé les autres drones contrôlés par algorithme, mais ce n’est plus le cas. Cet algorithme nouvellement créé est capable de trouver la trajectoire la plus rapide pour guider un drone à travers une série de points de référence dans un circuit.

“Notre drone a dépassé le tour le plus rapide de deux pilotes humains de classe mondiale sur une piste de course expérimentale”, note-t-il. Davide Scaramuzza, qui dirige le groupe Robotique et perception à l’Université de Zurich. “La nouveauté de l’algorithme est qu’il est le premier à générer des trajectoires temporelles optimales qui tiennent pleinement compte des limites des drones.”

Pour le tester, les chercheurs ont fait voler l’algorithme et deux pilotes humains pilotent le même drone sur un circuit de course. Pour ce faire, ils ont utilisé des caméras externes pour capturer avec précision le mouvement des drones.

Pour être juste, les chercheurs ont permis aux conducteurs humains professionnels de s’entraîner sur le circuit avant la course afin qu’ils le mémorisent parfaitement. Mais comme vous le devinez du titre de l’actualité, l’algorithme les a par la suite battus, et pourtant l’algorithme était rapide dans chacun des tours qui ont été faits, et en plus de cela, la performance était plus cohérente.

En effet, une fois que l’algorithme trouve la meilleure trajectoire et efficacité de conduite, il peut la reproduire de manière illimitée contrairement aux pilotes humains.

Heureusement pour les conducteurs humains, cet algorithme n’est pas parfait, nécessitant une heure pour calculer la trajectoire optimale sur un circuit.