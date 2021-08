Cet Altcoin à faible capitalisation atteint un incroyable 5 900 % en seulement sept jours ⋆ Crypto new media

Un altcoin à faible capitalisation connaît une semaine incroyable, bondissant de 5 900 % en seulement sept jours dans le sillage de deux catalyseurs clés.

Alchemy Pay (ACH) est passé d’un minimum de 0,003 $ à un maximum de 0,18 $ en sept jours, ce qui représente un peu moins de 6 000 % de gains pour les détenteurs qui ont pu parcourir le rallye du creux au sommet.

Alchemy Pay est une passerelle de paiement hybride crypto et fiat qui opère dans 65 pays. Les utilisateurs ont la possibilité de recevoir des paiements dans leur devise locale préférée, quels que soient le mode de paiement et la devise de l’expéditeur.

Le projet alimente également les transactions cryptographiques et fiduciaires pour les entreprises, les réseaux marchands et les institutions financières.

La pièce avait auparavant bondi d’environ 70% en 24 heures après l’annonce de sa cotation sur l’échange crypto Coinbase Pro la semaine dernière.

Binance, autre échange crypto de premier plan, s’associe à Alchemy Pay pour rationaliser les services de paiement des clients et des commerçants sur les systèmes de monnaie fiduciaire et numérique. Le partenariat vise à créer un pont de paiement sur Binance Pay, la fonctionnalité de paiement de crypto-monnaie d’utilisateur à utilisateur de l’échange sur l’application Binance.

Au moment de la rédaction, ACH héberge plus de 685 millions de dollars en volume de transactions sur 24 heures et a une valorisation actuelle de 168,12 millions de dollars. L’actif cryptographique s’est retracé depuis qu’il a affiché son plus haut sur sept jours et se négocie maintenant à 0,09 $.

Image en vedette: Shutterstock/Art Furnace

