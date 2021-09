Cet Altcoin à moyenne capitalisation augmente alors que la plupart des crashs du marché de la cryptographie

Alors que le marché des crypto-monnaies connaît une baisse globale, un altcoin de moyenne capitalisation défie la tendance.

Les deux crypto-monnaies phares, Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH), sont en baisse d’environ 5% et 10%, respectivement, au cours des sept derniers jours.

Mais Celo (CELO), une plate-forme mobile d’abord axée sur les paiements cryptographiques et les dApps financiers (applications décentralisées), est allée à contre-courant et a augmenté d’environ 30% au cours de la semaine dernière, selon CoinGecko.

L’ascension de CELO au milieu d’un effondrement du marché coïncide avec le responsable de la croissance de l’écosystème de la Fondation Celo, Xochitl Cazador, révélant que la blockchain Celo enregistre environ 500 000 transactions quotidiennes.

Cazador a également déclaré que l’écosystème Celo compte désormais plus de 2 000 constructeurs répartis dans 113 pays.

Fin août, les principaux projets de financement décentralisé (DeFi) construits sur Ethereum ont annoncé une initiative visant à amener DeFi sur des appareils mobiles intelligents en incitant à construire sur Celo.

Les projets Ethereum DeFi de l’initiative incluent Aave (AAVE), Curve (CRV) et Sushi (SUSHI). Plus de 100 millions de dollars en « initiatives éducatives, subventions et incitations » ont également été annoncés.

La récente vague de CELO fait suite à une autre étape importante en 2021. En juin, la bourse de crypto-monnaie Coinbase a inscrit CELO sur ses plateformes de trading.

À l’époque, CELO était classé 122e par capitalisation boursière selon CoinGecko. CELO est actuellement classé 65e.

Image en vedette : Shutterstock/coka