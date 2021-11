Cet alun de la théorie du Big Bang se dirige vers le jeune Sheldon

Ceci est sûr de vous faire crier, « Bazinga! »

Le jeudi 11 novembre, E! News a appris que Simon Helberg reprendra son rôle de Howard Wolowitz dans Big Bang Theory pour l’épisode du 18 novembre de Young Sheldon. Simon revisitera Howard en tant que voix off, car le personnage aidera l’adulte Sheldon (Jim Parsons) révèlent les origines du jeune Sheldon (Iain Armitage) relation pas si simple avec l’ingénierie.

Le nouvel épisode, intitulé « An Introduction to Engineering and a Glob of Hair Gel », suit Sheldon alors qu’il suit son premier cours d’ingénierie avec le professeur Boucher (Lance Reddick). Vous pouvez également vous attendre à entendre beaucoup de querelles entre Howard et Sheldon adulte – mais quoi de neuf là-bas?

« Nous aimons pouvoir explorer les origines de Sheldon Cooper chaque semaine sur Young Sheldon », producteur exécutif Steven molaro a déclaré Deadline sur les débuts de Simon’s Young Sheldon. « Mais c’est toujours très amusant de pouvoir incorporer des œufs de Pâques de Big Bang Theory dans les scénarios. Travailler à nouveau avec Simon pour aider à expliquer la longue haine de Sheldon pour l’ingénierie était un rêve devenu réalité. Jim et Simon – même en voix off sur Zoom… c’est absolument l’un de nos meilleurs épisodes. »