Cet ambitieux anneau intelligent espère un jour surveiller les maladies chroniques

L’anneau Oura n’est plus le seul anneau intelligent du quartier. Pour le CES 2022, la société de technologie de la santé Movano annonce le Movano Ring, un appareil portable qui vise à aider les gens à surveiller à moindre coût les maladies chroniques et à mieux comprendre leurs données.

L’anneau Movano mesurera toutes les mesures de base, y compris la fréquence cardiaque, la variabilité de la fréquence cardiaque (VRC), le sommeil, la respiration, la température, les niveaux d’oxygène dans le sang, les pas et les calories brûlées. Cependant, au lieu d’un vidage de données brutes, Movano dit qu’il va distiller comment vos métriques sont liées les unes aux autres « adopter une approche plus proactive pour atténuer les risques de maladie chronique ». Par exemple, l’application Movano peut vous indiquer l’impact de vos habitudes d’exercice sur vos habitudes de sommeil ou votre VRC au fil du temps.

Ce n’est pas surprenant – de plus en plus de fabricants de vêtements portables s’éloignent des étapes et des calories au profit de scores et d’idées simplifiés. Oura Ring, Whoop et Fitbit utilisent tous des scores pour contextualiser les données de sommeil et de récupération, mais se concentrent principalement sur vous dire si vous devez vous dépasser ou vous détendre un jour donné. Ils sont également accompagnés de graphiques et de longues descriptions qui peuvent parfois être accablantes. Movano dit qu’il veut que ses idées soient plus exploitables. Jusqu’à présent, les captures d’écran de l’application que Movano a montrées à The Verge ne montrent rien de révolutionnaire, mais la façon dont les données sont présentées est plus digeste que de nombreux trackers.

De nombreux appareils portables offrent des données similaires, mais la façon dont elles sont présentées ici est beaucoup plus facile à digérer Image : Movano

Il y a quelques autres choses qui aident le Movano Ring à se démarquer. Pour commencer, l’appareil lui-même n’est pas hideux et est incroyablement mince. L’accent mis sur un design plus élégant était un choix délibéré, déclare le PDG de Movano, le Dr John Mastrototaro, car l’appareil a été spécialement conçu pour les femmes de tous âges. C’est remarquable de deux manières. Premièrement, la technologie portable a historiquement favorisé les styles et les tailles traditionnellement masculins. Les anneaux intelligents comme l’Oura Ring et l’ancien Motiv Ring ont également tendance à être plus gros. C’est principalement parce qu’il est difficile de miniaturiser les capteurs avec la technologie actuelle, mais un effet secondaire est qu’ils sont moins adaptés aux petites mains. Une bague intelligente vraiment mince et élégante serait une première. Deuxièmement, seule une poignée d’entreprises de prêt-à-porter adoptent une approche axée sur les femmes. Certains ont essayé de résoudre le problème, mais il existe toujours un énorme écart entre les sexes dans les données médicales. (Fait amusant : ce n’est qu’en 1993 que le Congrès a demandé aux femmes et aux minorités d’être incluses dans les essais cliniques.)

Mais le plus important est que, alors que la plupart des entreprises de prêt-à-porter évitent les questions sur l’approbation de la FDA, Movano est franc quant à ses ambitions médicales. Selon Mastrototaro, alors que le premier Movano Ring n’aura pas les autorisations de la FDA, l’objectif est d’obtenir à terme la désignation de classe II et d’ajouter des fonctionnalités médicales telles que la surveillance non invasive de la glycémie et la pression artérielle sans brassard de manière « étape par étape ». temps. Pour ce faire, la société mène des essais cliniques pour sa technologie et ses algorithmes basés sur les radiofréquences, ainsi que des études de précision pour obtenir l’autorisation de la FDA pour la surveillance de la fréquence cardiaque, de la SpO2 et de la fréquence respiratoire. La surveillance non invasive de la glycémie et la pression artérielle sans brassard sont le Saint Graal de la technologie portable – et de grands noms, dont Apple et Fitbit, auraient travaillé sur ces fonctionnalités pour les montres intelligentes. Les amener sur un anneau intelligent serait une réussite impressionnante.

Ce n’est miraculeusement pas volumineux – une grande victoire pour les bagues intelligentes si cela arrive un jour sur le marché.Image : Movano

Cela dit, les appareils portables grand public prometteurs en termes de caractéristiques médicales se retrouvent souvent dans les limbes réglementaires. La Withings ScanWatch a fait ses débuts au CES en janvier 2020, mais ce n’est qu’en novembre 2021 qu’elle a obtenu l’autorisation de la FDA nécessaire pour pénétrer le marché américain. Sa montre connectée Move ECG a été annoncée encore plus tôt mais n’a toujours pas reçu d’autorisation. La montre intelligente de pression artérielle HeartGuide d’Omron a également mis plusieurs années à disparaître. Cela signifie souvent que les entreprises finissent par choisir entre fabriquer des appareils de bien-être grand public qui manquent de crédibilité médicale ou des appareils médicaux de niche inaccessibles à la personne moyenne. Cependant, Mastrototaro dit que Movano a un atout secret : des décennies d’expérience en réglementation.

« Nous prenons le côté réglementaire des choses très au sérieux », a déclaré Mastrototaro à The Verge. Il a également souligné sa longue histoire dans le développement de dispositifs médicaux, y compris le premier glucomètre en continu, ainsi que celle de son personnel. Cette expérience, dit Mastrototaro, donne à Movano un avantage dans la navigation dans le processus d’autorisation notoirement opaque de la FDA.

Le Movano Ring ne sera pas disponible avant la seconde moitié de 2022, et même alors, ce sera une version bêta. Nous n’avons pas non plus de détails concrets sur les prix, bien que Mastrototaro affirme que la société vise à ce qu’il soit «l’un des plus abordables» du marché.

« Nous visons à la fois une approche médicale et une approche consommateur, l’intersection de ces deux domaines par opposition à l’un ou l’autre. Nous voulons avoir l’apparence, la convivialité et l’abordabilité d’un appareil grand public avec la précision et la fiabilité d’un appareil médical », explique Mastrototaro. Ce que Mastrototaro décrit est le Saint Graal de la technologie portable. Nous devrons voir si le Movano Ring finira par être une autre chimère du CES, mais c’est certainement l’une des versions les plus ambitieuses des anneaux intelligents que nous ayons vues depuis longtemps.