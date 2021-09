Cet analyste de crypto dit: “N’achetez PAS de Bitcoin (BTC) si vous voulez devenir riche” Crypto new media

Les investisseurs mondiaux ont parié sur Bitcoin (BTC) au cours de la dernière décennie, créant une richesse énorme à 200% de rendements composés d’une année sur l’autre. Cependant, le populaire analyste crypto Lark Davis estime que ce n’est pas le bon moment pour acheter du Bitcoin (BTC).

Davis fait référence au Bitcoin comme à l’actif de réserve des marchés de la cryptographie en l’appelant Gold 2.0. À ce stade, Davis considère Bitcoin (BTC) comme un bon endroit pour stocker de la richesse plutôt qu’un multiplicateur de richesse.

Alors que le marché de la crypto continue d’évoluer en termes de DeFi et de NFT, Davis voit plus d’argent ici ainsi que des altcoins potentiels. Il explique:

« Les altcoins offrent actuellement de meilleurs gains. Sur une période plus longue, beaucoup sont sous-performants par rapport au BTC, mais c’est actuellement le moment où ils sont performants. Si vous êtes un 9 à 5er et que vous voulez échapper à la course folle, le BTC n’est pas votre ticket. Vous avez besoin d’altcoins pour le faire ».

L’analyste crypto ajoute qu’il existe plusieurs altcoins et NFT donnant des rendements 100x cette année-là. Davis note que Bitcoin n’a aucune chance de donner de tels retours dans un proche avenir.

Transférer de l’argent des Alts au Bitcoin

Davis accepte le fait que les altcoins restent un pari plus risqué, en particulier pour les pièces à faible capitalisation. Cependant, il ajoute que, contrairement au Bitcoin, vous n’avez pas à les conserver pour toujours. L’analyste crypto ajoute :

Une solide stratégie de « faire » consiste à générer de la richesse sur des capitalisations faibles, puis à tirer profit de cet argent à haut risque et à le déplacer vers des jeux à faible risque comme BTC et ETH.

Davis note que le plus grand catalyseur à venir pour Bitcoin sera l’approbation du premier ETF Bitcoin américain. « L’or a augmenté de près de 400% lorsqu’il a obtenu son ETF. Si cela arrivait à BTC, imaginez combien d’altcoins pomperont ? 400% pour BTC… 1 000 % pour les meilleurs alts, 10 000 % pour les petites capitalisations », ajoute Davis.

Pour ceux qui s’intéressent au Bitcoin, Davis note que le Dollar-Cost-Averaging (DCA) est un excellent moyen de s’exposer au Bitcoin. Alors que la valeur du dollar continuera de baisser, le BTC continuera d’augmenter.

Davis considère Bitcoin comme une couverture contre l’inflation et une réserve de valeur. Ajoutant un avertissement dans le dernier, l’analyste affirme que BTC reste son plus gros investissement en cryptographie. « Comment ai-je tiré le meilleur parti de mon BTC ? L’investissement dans l’Altcoin », ajoute-t-il.

Clause de non-responsabilité

Le contenu présenté peut inclure l’opinion personnelle de l’auteur et est soumis aux conditions du marché. Faites votre étude de marché avant d’investir dans les crypto-monnaies. L’auteur ou la publication n’assume aucune responsabilité pour votre perte financière personnelle.

à propos de l’auteur

Bhushan est un passionné de FinTech et possède un bon flair pour comprendre les marchés financiers. Son intérêt pour l’économie et la finance attire son attention sur les nouveaux marchés émergents de la technologie Blockchain et de la crypto-monnaie. Il est continuellement dans un processus d’apprentissage et reste motivé en partageant ses connaissances acquises. Pendant son temps libre, il lit des romans à suspense et explore parfois ses talents culinaires.