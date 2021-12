Cet annonceur a rendu le buzzer-beater de Rutgers sur le n ° 1 Purdue encore meilleur

Ron Harper Jr. a joué le spoiler jeudi soir, frappant l’un des meilleurs batteurs de buzzer que vous verrez avec un appel qui l’a rendu d’autant plus épique dans Rutgers incroyable bouleversement du n ° 1 Purdue.

Ce clip est la preuve qu’un moment sportif incroyable peut devenir légendaire avec le bon annonceur l’appelant. Avouons-le : Rutgers n’a pas connu une bonne saison jusqu’à présent. Les Scarlet Knights ont perdu contre Lafayette et ont eu du mal à battre le petit Merrimack College. Personne sur la surface de la terre ne s’attendait à ce qu’ils poussent Purdue invaincu à la limite, sans parler de gagner comme ça.

C’est le genre de pièce qui mérite absolument de crier « LET’S GO! » cent fois pendant que les fans prennent d’assaut le court pour célébrer.

Ron Harper Jr. a été l’un des seuls points positifs de Rutgers cette saison et obtiendra probablement une chance en NBA, qu’il soit repêché ou non. Jeudi soir, il a terminé avec 30 points et 10 rebonds, montrant des nuances de ses pops derrière l’arc.

C’est juste chouette de voir un autre fils d’un grand joueur de la NBA prospérer, même si cela devient le dernier chapitre de mon livre en constante évolution « Oh mon Dieu, je me sens si vieux paralysant ».