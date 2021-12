Cet aperçu de la saison 6 de Queer Eye ne pourrait pas être plus doux

Un doux aperçu.

Dans ce clip exclusif de la sixième saison de Queer Eye, diffusée le 31 décembre sur Netflix, les Fab Five essaient de délicieux beignets dans un magasin de desserts basé à Austin appelé OMG Squee. La visite commence de façon hilarante, avec Jonathan Van Ness demandant une chance de doubler des beignets.

« Tout ce à quoi je pense, tout ce à quoi je vais penser », note JVN dans un confessionnal, « des beignets au citron plutôt que des beignets au citron pour plus de beignets au citron ».

Karamo, Bobby berk, Antoni Porowski et Tan france participez au test de dégustation, et bientôt Karamo et Tan se retrouvent confrontés à une véritable ruée vers le sucre. « J’adore ces beignets », chante Karamo en dansant. « Je suis sur un niveau de sucre élevé ! Je suis sur un niveau de sucre élevé ! »

Tan commence alors à faire la danse du coureur, qui est un moment télévisé dont nous ne savions pas avoir besoin. « C’est pourquoi vous ne donnez pas de sucre à vos enfants », ajoute un joyeux Karamo, plaisantant en disant que la situation est le « cauchemar de sa mère ».