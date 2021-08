Cet appareil imprimé en 3D à faible coût peut détecter les variantes de COVID-19 dans votre salive | La technologie

Grâce à cet appareil, il permettra à l’utilisateur de vérifier lui-même pour savoir s’il est atteint de la maladie, voire de détecter de multiples variantes.

L’un des problèmes qui retarde la fin de la pandémie de COVID-19 sont les variantes, des variantes qui causent des maux de tête aux scientifiques, et que pour les contrôler nécessite une détection rapide afin qu’elles soient traitées avant qu’elles ne le soient trop tard.

Maintenant, les scientifiques ont réussi à créer un nouveau appareil imprimé en 3D peu coûteux qui peut détecter les variantes de COVID-19 dans la salive, en moins d’une heure, et peut être testé à domicile.

Des chercheurs du Wyss Institute for Biologically Inspired Engineering de l’Université Harvard, du Massachusetts Institute of Technology et de plusieurs hôpitaux de la région de Boston ont créé un appareil de diagnostic basé sur CRISPR qui permet aux utilisateurs de se tester eux-mêmes pour plusieurs variantes du SRAS-CoV-2 virus fournissant des résultats pratiquement à l’instant et étant interprété par une application mobile.

L’appareil appelé miSHERLOCK il est capable de distinguer avec succès trois variantes différentes et peut même être reconfiguré pour détecter des variantes supplémentaires telles que Delta. L’appareil peut être assemblé en pièces créées à partir de l’impression 3D pour un coût ne dépassant pas 15 $, et différentes pièces peuvent même être réutilisées, réduisant ainsi le coût des tests à 6 $ seulement.

« MiSHERLOCK élimine le besoin de transporter les échantillons de patients vers un site de test centralisé et simplifie considérablement les étapes de préparation des échantillons, offrant aux patients et aux cliniciens une image plus rapide et plus précise de la santé individuelle et communautaire, ce qui est essentiel pendant une pandémie en évolution », dit-il. Hélène de Puig du Wyss Institute et du MIT.

Se faire tester est un jeu d’enfant, où un utilisateur crache dans la chambre de préparation des échantillons, allume l’appareil et attendre 3 à 6 minutes que la salive pénètre dans le filtre. Par la suite, l’utilisateur retire le filtre et le transfère dans la colonne de la chambre de réaction, en poussant un piston qui dépose le filtre dans la chambre et perce un réservoir d’eau pour activer la réaction.

Environ 55 minutes plus tard, l’utilisateur pourra regarder à travers la fenêtre du transilluminateur pour confirmer la présence d’un signal. réinterprétable par une application mobile.

Pour les tests, ils ont prélevé des échantillons cliniques de salive de 27 patients COVID-19 et de 21 patients en bonne santé, et ont constaté que l’appareil identifiait correctement les patients positifs au COVID-19 dans 96% et les patients sans maladie dans 95%.% du temps.

« L’un des avantages de miSHERLOCK est qu’il est entièrement modulaire. L’appareil lui-même est séparé des tests, vous pouvez donc connecter différents tests pour la séquence d’ARN ou d’ADN spécifique que vous essayez de détecter », dit-il. Dévorer Najjar, assistant de recherche au MIT Media Lab et au Collins Laboratory.