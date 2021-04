Cet appareil intelligent Amazon à 20 $ est mon nouveau gadget préféré – .

Si vous achetez un produit ou un service évalué indépendamment via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

L’année dernière, Amazon a tranquillement sorti un nouveau produit appelé le Tablette intelligente Dash dont nos lecteurs ne peuvent s’empêcher de s’extasier. Je ne peux pas non plus m’arrêter de m’en réjouir, pour être franc. Ce gadget brillant a une conception intelligente qui garantit que vous ne serez jamais à court de fournitures et il fonctionne de manière totalement autonome pour que vous n’ayez jamais besoin d’y penser du tout.

Tout cela semble incroyable, bien sûr, mais nous n’avons même pas encore atteint la meilleure partie. L’étagère intelligente Dash d’Amazon est disponible en trois tailles différentes pour s’adapter à un large éventail de cas d’utilisation, mais chaque taille différente a le même prix abordable de seulement 19,99 $!

Top Deal du jour Le coupon Crazy Amazon vous permet d’obtenir les meilleures prises intelligentes Wi-Fi pour seulement 2,10 $ chacune! Prix ​​courant: 27,99 $ Prix: 8,39 $ Vous économisez: 19,60 $ (70%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenantCode promo: SPXNK4C6 Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Vous souvenez-vous des boutons du tableau de bord?

C’était un concept tellement cool, offrant aux clients un bouton qu’ils pouvaient monter n’importe où et appuyer pour réorganiser certains produits d’Amazon. Ainsi, par exemple, vous mettriez un bouton Tide à côté de votre machine à laver pour le détergent à lessive, un bouton Folger’s à côté de votre cafetière, etc. De cette façon, lorsque vous manquiez de l’un de ces produits, une simple pression sur le bouton enverrait de nouvelles fournitures sur votre chemin.

Les Dash Buttons d’Amazon étaient vraiment cool, mais le concept était apparemment en avance sur son temps et n’a pas obtenu assez de traction parce qu’Amazon a arrêté les Dash Buttons l’année dernière. Maintenant, cependant, un nouvel appareil Dash a été discrètement introduit sur le site d’Amazon – et il est encore plus impressionnant que les boutons Dash ne l’ont jamais été.

Le nouveau Tablette intelligente Dash est similaire dans son concept aux anciens boutons Dash d’Amazon, mais il amène les choses à un tout autre niveau. Appuyer sur un bouton peut ne pas sembler si laborieux, mais ne serait-il pas encore plus cool si vous n’aviez pas du tout à appuyer sur un bouton? C’est ce qu’est le Dash Smart Shelf – il surveille en permanence le poids de tout produit que vous placez sur le dessus et se réapprovisionne automatiquement lorsque votre stock est bas!

Vous pouvez garder des gobelets en papier, des Pop-Tarts, de la nourriture pour chiens, des fournitures de bureau ou tout ce que vous voulez sur l’étagère du tableau de bord, et cet appareil brillant prend toute la réflexion et les efforts nécessaires pour vous assurer que vous êtes toujours approvisionné. Vous pouvez consulter la liste toujours croissante des produits compatibles d’Amazon ici. Et la meilleure partie est qu’il est disponible en trois tailles différentes pour convenir à tant de types de produits différents, mais chaque taille coûte le même prix bas de seulement 19,99 $!

Tablette intelligente Dash | Balance d’auto-réapprovisionnement pour la maison et l’entreprise | Prix ​​moyen: 19,99 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Voici les principaux détails de la page produit d’Amazon:

Découvrez Amazon Dash Smart Shelf – Notre balance de réapprovisionnement automatique détecte le poids des articles de tous les jours et passe une nouvelle commande ou vous avertit lorsque vous êtes à court. Ne soyez jamais à court – Dash Smart Shelf vous permet de rester facilement approvisionné en agrafes de garde-manger, fournitures de bureau, produits pour animaux de compagnie et bien plus. Économisez de l’argent – Économisez jusqu’à 25% sur votre première commande auprès de certains partenaires. Vous pouvez également obtenir des rabais Abonnez-vous et économisez sur une variété de produits. Vous avez le contrôle – Personnalisez vos préférences dans l’application Amazon Shopping à tout moment. Si vous ne voulez pas de réorganisations automatiques, vous pouvez être averti lorsque votre niveau est faible. Aucune prise nécessaire – Les piles incluses durent plus de 2 ans. Si vous préférez une alimentation murale, vous pouvez ajouter un adaptateur et un câble d’alimentation (vendus séparément). Trouvez la bonne taille – Dash Smart Shelf est disponible en petit (7 « x 7 »), moyen (12 « x 10 ») et grand (18 « x 13 »).

Tablette intelligente Dash | Balance d’auto-réapprovisionnement pour la maison et l’entreprise | Prix ​​moyen: 19,99 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Suivez @.Deals sur Twitter pour vous tenir au courant des dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix sont sujets à changement sans préavis et les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée.