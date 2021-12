Cet appareil transforme vos photos en parfums | La technologie

Les parfums sont capables de réveiller des souvenirs dans notre esprit. Transcent les associe à nos photographies les plus appréciées.

L’arôme du pain, du vieux bois, un certain parfum… Sûrement à plus d’une occasion, lorsque vous avez perçu une certaine odeur, ton esprit a réveillé un souvenir d’enfance, ou il y a des années, associé à lui.

Les odeurs sont associées à des souvenirs dans notre cerveau, et c’est la base de l’appareil Transformer la mémoire en parfum. Transcent, qui signifie « Transformer les souvenirs en arômes ou en essences ».

Dans cette vidéo, nous pouvons jeter un bref aperçu de Transcent. La question est: Comment transformer l’image en arômes ?

Transcent est l’œuvre de l’artiste et designer coréen Youngseok Koh, qui présente son projet sur Yanko Design, bien qu’il dispose également d’un espace sur Vimeo.

Le but de cet appareil est donner une nouvelle vie aux vieilles photos que nous stockons sur le mobile, et puis on les oublie.

Comme on le voit dans la vidéo, Transcent a quatre parfums qui sont insérés, dans des capsules, au sommet.

Lorsqu’une photo est chargée depuis notre mobile, elle s’affiche à l’écran, accompagnée d’un rendez-vous optionnel que nous pouvons écrire nous-mêmes, et de la date.

Transcent décomposer l’image et sélectionnez la couleur majoritaire qui apparaît. Cette couleur se décompose en les quatre couleurs primaires du code CMJN, la couleur soustractive utilisée dans les imprimantes. c’est-à-dire le mélange de bleu, magenta, jaune et noir.

Ensuite, prenez les deux couleurs principales du mélange et ce sont les deux arômes qui sont projetés lorsque l’image s’affiche, selon ce tableau :

Bleu = coton Magenta = fleurs Jaune = agrumes Noir = bois

Puisque le pourcentage de chaque couleur marque le pourcentage d’arôme, chaque odeur associée à chaque photo est différente.

Transcent essayez de nous faire associer une image à un arôme, afin qu’il soit enregistré dans notre cerveau.

Une idée curieuse et différente, même si pour le moment son auteur n’a pas communiqué s’il a l’intention de la commercialiser.