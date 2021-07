Cet appareil utilise votre sueur comme source d’énergie | La technologie

Ce pansement électronique avancé est capable de fonctionner avec de l’énergie générant de la sueur pour même alimenter une montre-bracelet pendant 24 heures.

Si vous pensiez que seuls les super-héros étaient capables, du bout du doigt, d’alimenter n’importe quel circuit électronique, vous vous trompiez, car les ingénieurs du Université de San Diego en Californie, ils ont développé un appareil portable, dans le style d’un pansement, qui sera capable de faire cela et bien plus encore.

Ils ont réussi à fabriquer un appareil portable qui transforme le bout d’un doigt en une source d’énergie presque limitée, un pansement alimenté par de petits capteurs et qui est très facile à installer. Il peut simplement être enroulé autour de votre doigt et est capable de générer de petites quantités d’électricité lorsque vous transpirez ou appuyez sur votre doigt.

Ce qui est amusant, c’est que cet appareil peut également générer de l’énergie même lorsque l’utilisateur est endormi, assis ou immobile. “Contrairement à d’autres appareils portables qui fonctionnent avec la sueur, cela ne nécessite pas d’exercice ou d’intervention physique de l’utilisateur pour être utile”, explique le chercheur. Lu Yin. “Ce travail est un pas en avant pour rendre les appareils portables plus pratiques, pratiques et accessibles au commun des mortels.”

Ce genre de pansement a un rembourrage d’électrode en mousse de carbone capable d’absorber la sueur et en même temps d’utiliser des enzymes intégrées pour déclencher des réactions chimiques entre les molécules de lactate et d’oxygène, générant ainsi de l’électricité.

Il possède également une puce sous les électrodes en matériau piézoélectrique capable de générer plus d’énergie lorsqu’elle est pressée. Cette énergie électrique générée est ensuite stockée dans un petit condensateur et déchargée vers des appareils si nécessaire.

Dans l’expérience, différents individus ont utilisé ce pansement électronique sur le bout de leur doigt pendant 10 heures de sommeil, générant près de 400 millijoules d’énergie. plus que suffisant pour alimenter une montre-bracelet électronique pendant 24 heures. De plus, dans d’autres tests, les individus devaient taper et cliquer avec désinvolture sur une souris pendant une heure à certains intervalles, pouvant générer près de 30 millijoules.

L’équipe veut aller beaucoup plus loin et améliore cet appareil portable pour le rendre plus efficace et durable, et elle espère le combiner avec d’autres récupérateurs d’énergie pour créer une nouvelle génération de systèmes portables auto-alimentés.