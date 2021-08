Cet après-midi, le troisième volet de Fight Camp 2021 avec Joshua Buatsi comme attraction

in

Ce samedi après-midi, les installations de Matchroom et de son patron Eddie Hearn à Brentwood, au Royaume-Uni, accueillent le troisième et dernier volet du Camp de combat de cette année. Sur le papier, il semble celui avec le moins d’incitations des trois propositions, mais nous pourrons sans aucun doute voir de grands combattants et des combats bien mariés.

Le combat principal, douze rounds chez les mi-lourds, nous présente la star locale Josué Buatsi (14-0, 12 KO) contre le dur Letton Ricards bolotniks (18-5-1, 8 KO). Buatsi est la principale proposition de Matchroom dans la catégorie pour devenir champion du monde, avec une boxe puissante non sans technique, et il se mesure à un Bolotniks renaissant après avoir remporté le tournoi MTK Golden Contract. Après quelques départs hésitants, toujours vainqueur par KO contre César Córdoba, il a une séquence qui augure du travail pour Buatsi, puisque ses quatre dernières victimes sportives ont accumulé un record de 66 victoires et 2 défaites. En jeu, une ceinture intermédiaire WBA.

Dans le semi-fonds, deux autres combats avec un titre de prix intermédiaire et douze rounds convenus. Au poids welter, les Britanniques Michael McKinson (20-0, 2 KO) et le Polonais Przemyslaw Runowski (19-1, 5 KO) se battra pour une ceinture WBO avec le local comme vainqueur très probable, tandis que dans le poids coq Luis Gerardo Castillo (28-2, 18 KO) va tenter de gâcher la fête Kash farooq (15-1, 6 KO), le WBC apportant une ceinture au vainqueur ; Ce ne serait pas la première fois cette année qu’un Mexicain se faufile dans la soirée de Matchroom et de sa famille.

Además, tres combates a diez capítulos: en el peso pluma, el estadounidense Raymond Ford (8-0-1, 4 KO) quiere reivindicarse ante el local Reece Bellotti (14-4, 12 KO) y demostrar que su último empate fue un mauvais jour; et double duel dans le super poids plume, avec Joe Cordina (12-0, 7 KO) grimpant vers ses buts contre Joshuah Hernández (10-3, 8 KO) et Zelfa Barrett (25-1, 15 KO) essayant de rouler face au future revanche contre Kiko Martínez en battant Viorel Simion (22-6, 9 KO), récent rival de Samuel Molina.

La soirée débutera ce samedi à 20h00 et pourra être suivie via DAZN Espagne.