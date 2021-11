Cet artiste prétend que vous pouvez torrent la valeur d’une blockchain de NFT

Dans ce qui pourrait être l’une des meilleures œuvres d’art de la performance cette année, l’Australien Geoffrey Huntley a créé un site Web qui promet de vous permettre de torrent toute une blockchain de NFT. Il s’appelle, à juste titre, The NFT Bay, et c’est une réplique presque exacte du célèbre site de piratage (avec un lien de retrait DMCA effronté ajouté). En tant que site, il semble faire ce qu’il dit sur l’étain, mais en tant que déclaration, il pourrait déclencher une discussion intéressante sur ce que cela signifie si vous revendiquez la propriété de quelque chose sur Internet.

Presque tous les liens sur le site (sauf celui qui est un Rick Roll) vous mèneront finalement à la page de description, qui ressemblerait à la maison sur le vrai Pirate Bay (selon mon ami, qui n’est certainement pas moi parce que je n’ai jamais piraté quoi que ce soit). En bas se trouve un lien de téléchargement réel – en cliquant dessus, vous obtiendrez le torrent, vous permettant de télécharger un fichier appelé « preview.jpg » qui montre un tas d’images Bored Ape, ainsi que des fichiers zip qui contiennent soi-disant tous les NFT des blockchains Ethereum et Solana. Au total, le téléchargement est d’un peu moins de 20 To. C’est, pour le moins, beaucoup de fichiers image.

Un argument familier se joue dans les réponses au tweet d’annonce de Huntley – les ennemis de la NFT le désignent comme un triomphe qui prouve que les NFT n’ont aucune valeur, et les fans de crypto essaient de prouver à quel point ils ne sont pas dérangés en répondant en masse que c’est en fait la preuve de propriété , pas l’image, qui donne aux NFT leur valeur. Penser que vous obtenez la même chose en enregistrant le JPEG est un état d’esprit de clic droit, comme on dit.

Je veux dire, le bon art est censé susciter la discussion, n’est-ce pas ?

Pour sa part, Huntley explique qu’une partie de son raisonnement était le fait que les NFT ne stockent très souvent aucun média sur la blockchain, mais se contentent de se lier à une version stockée sur un serveur Web potentiellement fragile. Il donne également une explication beaucoup plus approfondie des influences de The NFT Bay dans une FAQ sur son GitHub et dans une excellente interview avec Motherboard.

Ce que j’aime le plus à propos de The NFT Bay, cependant, c’est qu’il prend les boosters NFT au mot et se moque du concept. « Vous voulez revendiquer la propriété de quelque chose », demande-t-il. « Sur Internet, cela signifie que quelqu’un va le pirater. » Et le message d’annonce de Huntley de « OMG QUI A CLIC DROIT SUR TOUS LES #NFT? » prend le mème « vous ne téléchargeriez pas un JPEG » (partagé à la fois par les partisans et les critiques) et dit « pariez ».

Mais il reste une question évidente : contient-il réellement tous les NFT sur la blockchain Ethereum ? Malheureusement, je n’ai pas de réponse pour vous – essayer de télécharger le fichier zip de près de 15 To me mettrait tellement au-dessus de mon plafond de données que Comcast briserait probablement ma porte avec un bélier. Cependant, d’autres ont montré qu’il est possible de télécharger tous les NFT, donc Huntley ne promet pas l’impossible ici (en gros, votre programme n’aurait qu’à trouver tous les jetons sur la blockchain et utiliser les liens qu’ils contiennent pour télécharger les médias ). Cela aurait-il un impact sur la déclaration artistique si quelqu’un finissait enfin de le télécharger et découvrait qu’il ne contient pas tous les fichiers JPEG ? C’est probablement quelque chose que vous devrez décider par vous-même.

Malheureusement, mon ordinateur portable n’a pas de SSD interne de 20 To.

Malheureusement, il semble que vous deviez suivre le processus de téléchargement pour découvrir la collection – pour autant que je sache, la fonction de recherche de la baie NFT renvoie simplement les mêmes résultats, peu importe ce que vous y mettez, malgré les cases à cocher alléchantes promettant de vous permet de voir uniquement les images CryptoPunks ou Bored Ape Yacht Club.

J’ai ricané si fort quand j’ai vu ces cases pour la première fois, avant de réaliser qu’elles ne tenaient pas la promesse.

Je suppose que c’est ce qui se passe lorsque vous comptez sur une technologie Web 2.0 obsolète et centralisée pour distribuer vos NFT volés. C’est pourquoi j’attendrai la version web3 de LimeWire pour construire ma collection de clic droit.