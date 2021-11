Cet artiste russe emprisonné vend des NFT pour soutenir sa famille et ses codétenus

Skazkin, maintenant âgé de 31 ans, crée de l’art numérique surréaliste sur un iPad et vend des jetons non fongibles (NFT) des œuvres sous le pseudo Papasweeds – un jeu de mots sur ses accusations criminelles, son histoire familiale et son autoréflexion après quatre ans d’incarcération. Ses NFT artistiques sont également une forme de réflexion sur sa vie et la nature du système pénal russe.

