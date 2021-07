Cet aspirateur à main Cecotec puissant et compact est parfait pour la voiture et la maison | La technologie

in

Si vous envisagez d’acheter un aspirateur à main sans fil avec de bonnes performances, le Conga RockStar Micro 8000 est une option fortement recommandée. Il est très compact et léger mais il vous surprendra par sa puissance, il est donc parfait à transporter en voiture ou à utiliser à la maison.

Que vous soyez déjà en vacances ou que vous soyez en train de finaliser les préparatifs pour partir en voyage, le nettoyage de la voiture sera certainement sur votre liste de choses à faire. Et c’est que, en ces jours où nous l’utilisons plus fréquemment, il est important de le garder propre.

Si vous souhaitez acheter un aspirateur à main sans fil à transporter dans votre véhicule et également à utiliser à la maison, Conga RockStar Micro 8000 par Cecotec c’est une option à considérer. C’est un modèle compact et léger mais en même temps très puissant, et il est actuellement en vente à 69,90 euros.

Le prix de cet aspirateur à main Cecotec est généralement d’environ 80 euros dans les magasins comme Amazon, donc vous économisez au moins 10 euros grâce à cette promotion.

Aspirateur à main sans fil avec un moteur brushless puissant. Il offre une puissance maximale de 120 W et une puissance d’aspiration de 14 kPa. Il dispose de deux modes de nettoyage (éco et turbo) et offre une autonomie allant jusqu’à 20 minutes.

Le Conga RockStar Micro 8000 est un aspirateur à main sans fil qui vous serez agréablement surpris par sa puissance. Il est équipé d’un moteur numérique brushless à la pointe de la technologie qui offre une puissance maximale de 120 W et une puissance d’aspiration de 14 kPa.

Il a une taille très compacte, un poids très léger et un design ergonomique qui facilite sa manipulation. Grâce à ça, Il est parfait à transporter dans la voiture et à garder la sellerie, les tapis de sol et les autres surfaces de votre véhicule propres.

Il dispose de deux modes de fonctionnement pour s’adapter aux besoins de chaque instant. Le premier est le mode éco, recommandé pour la maintenance, qui allonge l’autonomie de la batterie au maximum avec de bons résultats. Le mode turbo est celui indiqué pour aspirer les saletés les plus difficiles et est recommandé pour des moments précis.

Cet aspirateur à main Cecotec est équipé d’une batterie lithium 2000 mAh 11,1 V qui fournit une autonomie allant jusqu’à 20 minutes de nettoyage ininterrompu. Une base de chargement est incluse dans la boîte pour que vous puissiez la charger confortablement et ranger toutes ses têtes.

