Cet aspirateur robot Xiaomi ne coûte que 100 € avec ce coupon de réduction, et il frotte également | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

L’un de ces achats technologiques que vous songez à faire depuis toutes ces années a certainement été un Robot aspirateur, un appareil qui non seulement aspire et laisse toutes les surfaces de notre maison bien propres, mais aussi les modèles les plus avancés effectuent d’autres actions telles que le récurage pour rendre les sols totalement brillants.

Mais peut-être que jusqu’à présent vous avez résisté à l’achat d’un aspirateur robot pour le prix, jusqu’à aujourd’hui. Et c’est que l’un des aspirateurs robots les plus célèbres et les plus populaires sur le marché, le Xiaomi Mijia G1, vous avez maintenant une offre incroyable qui est pratiquement à un prix historiquement bas et dont vous devriez profiter.

Grâce à cette offre eBay, vous pouvez acheter le robot aspirateur Xiaomi Mijia G1 pour seulement 100 €, si vous appliquez le code de réduction correspondant à l’étape de paiement.

Cet aspirateur robot nettoie et lave également. C’est un modèle low-cost assez compétitif qui gagne progressivement différents magasins européens.

Cet aspirateur robot Xiaomi Mijia G1 à 100€, est réalisé à ce petit prix grâce au code XIAOMI20OFF qui applique une remise de 20% dans l’étape de paiement et d’expédition. C’est un coupon qui expire le 11 août, mais nous vous encourageons à l’utiliser maintenant car il a sûrement des unités très limitées.

On adore ce robot aspirateur, car en plus d’aspirer aussi des gommages non seulement d’économiser des efforts, mais aussi de l’énergie et donc tout est beaucoup plus durable tout en laissant le sol de votre maison totalement propre.

Il a une puissance d’aspiration de 2200 Pa, ce qui est largement suffisant pour la chapelure et même les petites graines qui peuvent vous gêner. Il est également compatible avec les surfaces telles que les tapis et les moquettes, et accepte très bien les poils d’animaux.

En revanche, grâce à son application dédiée My Home, vous pourrez personnaliser tout le ménage, contrôler son déroulement, vous disposez même d’une carte virtuelle de la maison pour qu’aucune faille ne soit laissée sans passer par là.

Si vous souhaitez rester au courant des dernières offres et recommandations de produits, vous pouvez les suivre en temps réel sur le canal Computerhoy.com sur Telegram, où nous vous tiendrons informés des dernières remises technologiques.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.