Cet aspirateur robotique Netbot LS27 nettoie non seulement le sol, mais aussi son intérieur et bénéficie d’une réduction de 100 euros sur Amazon | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Cet aspirateur Ikohs Create Netbot LS27 collecte non seulement la saleté de votre sol, il se nettoie également tout seul pour que vous n’ayez pas à ramasser son dépôt à chaque fois que vous l’utilisez.

Les aspirateurs robotiques sont une véritable bénédiction, et quiconque en possède un peut vous le dire. Qu’une simple pression sur un bouton, avec une application ou une commande vocale, un appareil nettoie le sol de toute votre maison est un plaisir. Comment pouvez-vous battre ça? Eh bien, avec un aspirateur robot qui se nettoie tout seul.

Ce robot Ikohs Créer Netbot LS27 C’est un aspirateur qui, en plus de nettoyer votre sol, comprend également un réservoir externe où il vide le contenu de son petit réservoir. En ce moment, vous pouvez l’obtenir sur Amazon pour 300 euros en appliquant le coupon de réduction de 100 euros que vous trouverez sur leur page.

Aspirateur robot avec cartographie laser 3D, très puissant avec 2700 Pa et entièrement connecté qui comprend également une base qui le nettoie de l’intérieur.

Si vous êtes un utilisateur d’Amazon Prime, vous vous assurez qu’en plus de l’expédition soit gratuite, ce sera également une expédition rapide. Vous pouvez vous inscrire entièrement à Prime gratuit pendant 30 jours ou jusqu’à 3 mois si vous êtes étudiant avec Prime Student.

Vous pouvez également l’obtenir directement sur le site Ikohs pour 399 euros, car le coupon Amazon sera tôt ou tard épuisé. Il propose également une livraison gratuite et rapide dans toute l’Espagne.

C’est l’un des robots les moins chers avec sa propre station d’aspiration et de chargement de réservoir automatisée que vous trouverez en ce moment. De plus, ce robot aspirateur dispose d’une application pour contrôler entièrement, de marche et arrêt, les horaires pour le nettoyer ou le synchroniser automatiquement avec Google et Alexa.

Un aspirateur robot avec navigation laser et poubelle

Ce robot Netbot LS27 dispose non seulement d’un système de cartographie laser 3D pour savoir où il doit se déplacer et où se trouvent les obstacles. Il a également une grande puissance d’aspiration allant jusqu’à 2700 Pa.

Mais la chose la plus importante à propos de ce robot est sûrement son système de vidage automatique. La station de charge où le robot se rend automatiquement lorsqu’il est faible sur la batterie ou termine une tâche dispose d’un très grand réservoir avec sa propre aspiration qui aspire le petit réservoir du robot. De cette façon, vous n’aurez pas à le nettoyer toutes les quelques utilisations, si vous ne videz pas le grand réservoir une fois.

Nettoie tout type de surface, peut surmonter des inégalités allant jusqu’à 2 centimètres et dispose d’une batterie de 5200 mAh qui lui permet de fonctionner pendant environ 200 minutes

Rejoignez cette chaîne Telegram pour recevoir les meilleures offres sur l’alimentation, les supermarchés et les produits pour la maison sur votre mobile en temps réel.

Profitez de cette offre si vous attendiez une remise importante sur un modèle d’aspirateur robot haut de gamme. On ne sait pas combien de temps durera cette remise de 100 euros, la laissant à seulement 300,95 euros.

La livraison, à la fois sur Amazon et sur le site Web d’Ikohs, est totalement gratuite pour tout le monde, bien que dans votre propre magasin, la livraison soit toujours rapide.

Si vous souhaitez vous tenir au courant des dernières offres et recommandations de produits, vous pouvez les suivre en temps réel sur le canal Computerhoy.com sur Telegram, où nous vous tiendrons informés des dernières remises technologiques.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.