Cet athlète a refusé de participer à Exatlon USA

Le programme de compétition du réseau Telemundo, Exatlon États-Unis, a un détail important qui rend l’idée d’y participer beaucoup plus attrayante ; Non seulement il soulève le trophée tant convoité ou reçoit le prix en espèces, mais il obtient également la renommée, la reconnaissance et les adeptes qui accompagnent les protagonistes de cette émission de téléréalité sportive sur n’importe quel chemin qu’ils entreprennent après la soi-disant « la plus féroce compétition de la planète » .

On l’a bien vu dans les cinq volets précédents, les lauréats d’Exatlon États-Unis deviennent des personnalités publiques lorsqu’ils quittent la compétition, profitant de différentes opportunités dans des projets variés, profitant de la visibilité qu’offre un programme télévisé aussi réussi que celui-ci.

Mais tout comme Exatlon États-Unis est une opportunité que de nombreux athlètes accepteraient sans réfléchir, il y en a d’autres qui ont d’autres rêves à réaliser, et pour cette raison, ils disent non à la participation, pour réaliser d’autres projets qu’en ce moment, ils considèrent plus important.

Quel athlète de renom a refusé d’être à Exatlon USA pour participer aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 ?

Il s’agit d’Aranza Vázquez, un plongeur mexicain qui a porté le drapeau de son pays lors de plusieurs rencontres olympiques. Vázquez, a assuré via son profil Twitter qu’il aurait reçu l’invitation à rejoindre Exatlon États-Unis, mais a rejeté la proposition de se concentrer sur ses études universitaires. Bravo pour elle !

La jeune fille, âgée de seulement 18 ans, a obtenu une sixième place à Tokyo 2020 dans sa discipline, et a commenté qu’elle avait rejeté la proposition de Telemundo, bien qu’elle ait avoué que son grand-père était un “grand fan du programme”.

Et que l’exatlon des États-Unis m’invite. Que mon grand-père ne découvre pas qu’il me rend fou parce qu’il entre, il est fan du programme. Je dois dire merci, je me consacre aux études universitaires et à ma carrière sportive. #buenasncohes #dormir pour dormir ils se reposent. – Aranza Vazquez Montaño (@FenomenoAra) 6 septembre 2021

Les réactions de ses partisans n’ont pas tardé, applaudissant la décision d’Aranza de terminer ses études et de se concentrer sur sa carrière sportive, donnant un échantillon de vision de l’avenir à ses jeunes de 18 ans.

“Je suis content que tu sois concentré sur tes objectifs et sur toi-même” a partagé un adepte, tandis qu’un autre est allé encore plus loin, peignant à l’athlète un bel avenir lors des prochains Jeux Olympiques : “Cela aurait été très bien de te voir là-bas. Mais je pense que tu as fait le bon choix. Ces spectacles sont une très grande distraction. Vous êtes jeune et talentueux. Une fois que vous aurez remporté une médaille olympique à Paris, vous aurez le luxe de choisir vers quels programmes aller », a-t-il assuré.

Dans son histoire, Exatlon États-Unis a eu d’innombrables participants du Mexique qui ont laissé leur marque dans la compétition féroce, pour n’en citer que quelques-uns, nous avons le vainqueur de la cinquième saison, Norma Palafox, le finaliste Kelvin Noé Renteria, le favori de tous les temps. Chuy Almada, la panthère Denise Novoa, et tant d’autres qui ont laissé une marque indélébile sur les sables de la République Dominicaine.

