Cet autoradio 1 DIN est le best-seller sur Amazon et coûte moins de 30 euros | Moteur

L’autoradio CNXINY est l’autoradio le plus vendu d’Amazon grâce à ses nombreuses fonctionnalités et son prix abordable. Un rapport qualité prix irrésistible.

Votre voiture est un peu vieille, mais en parfait état ? Ensuite, Pourquoi en chercher un nouveau si vous souhaitez simplement améliorer certaines de ses fonctionnalités ? Si votre voiture est en parfait état pour passer l’ITV, il n’est pas nécessaire d’en acheter une neuve si vous ne souhaitez profiter que de petites améliorations, comme avoir une bonne radio.

La radio revient à la mode dans les véhicules, notamment grâce à la puissance des radios 1 DIN et 2 DIN avec Android Auto. Mais vous pouvez aussi opter pour une radio 1 DIN avec Bluetooth, bien moins chère et capable de diffuser de la musique depuis votre mobile. Comme cet autoradio de CNXINY, L’autoradio le plus vendu d’Amazon, qui coûte moins de 30 euros.

Cet autoradio 1 DIN est de petite taille, avec une largeur standard de 180 mm et une hauteur de 50 mm. Vous pouvez l’utiliser pour syntoniser vos stations préférées grâce à son mode RDS et son tuner FM, qui rRecevez toutes les stations radio sur une fréquence de 87,5 MHz à 108 MHz. Vous pouvez mémoriser jusqu’à 12 stations.

Fonctionne avec la technologie Bluetooth 5.0, vous pouvez ainsi connecter votre mobile sans problème et profiter de votre musique préférée sans interruption. Il est compatible avec les appareils iOS et Android, et aussi prend en charge les cartes TF de 32 Go et les connexions USB et AUX, prenant en charge les formats audio tels que MP3, WMA, WAV et MPE. Bien sûr, il n’a pas de lecteur de CD.

Une autre caractéristique très intéressante de cet autoradio est que a un microphone intégré, parfait pour les conversations mains libres. Il vous suffit de connecter votre téléphone via Bluetooth et, lorsqu’ils vous appellent, de prendre l’appel et de parler sans avoir à toucher votre téléphone. Une solution simple et sûre.

Tout cela dans un autoradio avec un écran LCD de haute qualité, avec toutes les options et fonctions visibles affichées en temps réel. De plus, c’est un autoradio très intuitif et simple d’utilisation, cela améliorera donc grandement votre expérience de conduite.

Comprenez-vous maintenant pourquoi c’est l’autoradio le plus vendu d’Amazon ? Profitez du fait qu’il coûte moins de 30 euros et profitez d’une conduite sûre et dynamique grâce à ses fonctionnalités.

