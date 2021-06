Cet autoradio bluetooth est parfait pour les véhicules plus anciens et ne coûte que 21,99 euros | Moteur

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Vous avez un ancien véhicule ? Avec cet autoradio bluetooth vous pouvez lui donner un coup de jeune et profiter des fonctions actuelles : il vous permet d’écouter de la musique depuis votre mobile et de passer des appels mains libres pour seulement 21,99 euros.

Ces dernières années, l’intérieur des voitures a été complètement transformé grâce à la technologie. Aujourd’hui, la plupart des véhicules sont équipés d’un système d’infodivertissement qui peut être connecté au mobile pour écouter de la musique, passer et recevoir des appels et bien d’autres fonctions.

Si vous avez un vieux véhicule et que vous ne voulez pas investir votre argent dans un système d’infodivertissement coûteux, vous avez la possibilité de profitez de plusieurs de ces fonctions grâce à cet autoradio avec bluetooth. Il permet de connecter un smartphone Android ou un iPhone pour écouter de la musique ou passer des appels mains libres et il ne coûte que 21,99 euros chez Amazon.

On parle de l’autoradio bluetooth Cenxiny FM, un autoradio très complet qui vous offre certaines des fonctions les plus intéressantes grâce à sa connectivité bluetooth.

Autoradio Bluetooth pour votre voiture pour seulement 21,99 euros

Cet autoradio est doté d’un tuner FM de 260 watts capable de capter facilement n’importe quelle station de radio. La fréquence radio est de 87,5 MHz à 108 MHz et vous permet de mémoriser vos 12 stations préférées.

Grâce à la connexion bluetooth et son microphone intégré vous pouvez passer et recevoir des appels mains libres et écoutez votre interlocuteur via les haut-parleurs de la voiture. Il est compatible avec les mobiles Android et iPhone, peu importe votre smartphone.

Une autre fonctionnalité intéressante est que vous pouvez jouer de la musique à partir de votre mobile. De plus, il dispose également d’une entrée USB et AUX, donc si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser ces ports pour connecter vos appareils externes et mettre vos chansons préférées. Prend en charge les fichiers aux formats MP3, WMA, WAV et FLAC.

La technologie est quelque chose qui nécessite une mise à jour constante, et les systèmes de divertissement embarqués en sont un excellent exemple. Voici comment choisir le meilleur autoradio avec Android Auto et écran tactile

Il a un port de charge pour recharger votre smartphone, et il vous offre une télécommande au volant avec laquelle vous pouvez contrôler les principales options avec confort pendant la conduite.

Pour seulement 21,99 euros, vous ne pouvez pas demander plus à cet autoradio. Et si vous souhaitez le recevoir entièrement gratuitement et en un temps record, vous pouvez profiter de la période d’essai gratuite d’Amazon Prime.

