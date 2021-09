Cet e-mail ne contient pas la copie de sauvegarde de vos messages WhatsApp : c’est une arnaque dangereuse | La technologie

in

Si vous avez reçu un e-mail censé contenir une copie de sauvegarde de vos messages WhatsApp, ignorez-le et supprimez-le sans cliquer sur aucun lien. C’est une arnaque dangereuse pour installer des logiciels malveillants sur votre appareil.

WhatsApp est l’application de messagerie instantanée la plus utilisée en Espagne et l’une des plateformes les plus populaires au monde. Pour cette raison, les cybercriminels l’utilisent souvent comme crochet pour mener des campagnes malveillantes de toutes sortes.

L’Internet Security Office (OSI) de l’Institut national de la cybersécurité (INCIBE) vient de détecter une nouvelle arnaque qui utilise WhatsApp pour tromper les victimes. Faites attention à la stratégie que les criminels utilisent pour éviter de tomber dans le piège.

Cette fois, il s’agit d’un cas de phishing dans lequel des criminels usurpent l’identité de WhatsApp. Ils le font en envoyant un e-mail censé contenir une copie de sauvegarde des messages WhatsApp.

Pour capter l’intérêt des victimes, le sujet du message est “Sauvegarde des messages WhatsApp * 913071605 Nº (xxxxx)” bien que l’OSI n’exclue pas qu’il existe d’autres alternatives.

Comme vous pouvez le voir sur la capture d’écran sur ces lignes, l’expéditeur a le nom d’utilisateur “Signaler” et l’adresse e-mail, bien qu’a priori cela puisse sembler légitime, il ne correspond pas au domaine officiel de WhatsApp.

Le corps du message cherche également à susciter la curiosité de l’utilisateur à cliquer sur le lien. Le texte note qu’une sauvegarde des discussions et de l’historique des appels a été trouvée avec plus de 36 500 messages restaurés qui peuvent être téléchargés en un clic.

Mais c’est tout un canular et Si vous cliquez sur le lien, un fichier compressé contenant un cheval de Troie est téléchargé sur l’appareil. En ouvrant et en exécutant le fichier, l’appareil sera infecté par des logiciels malveillants.

Si vous avez reçu cet e-mail ou un autre avec des caractéristiques similaires, ne téléchargez pas de pièces jointes, ne cliquez sur aucun lien et supprimez-le de votre boîte de réception dès que possible.

WhatsApp ne vous envoie pas d’e-mail avec ces caractéristiques lorsque vous sauvegardez vos discussions, alors méfiez-vous de tous les e-mails similaires que vous recevez.

Si vous avez besoin d’aide pour effectuer une sauvegarde de vos conversations dans l’application de messagerie, nous vous disons ici tout ce que vous devez savoir sur les sauvegardes WhatsApp.