Cet écran avec Alexa est aussi une tablette de 10″, particulièrement utile pour une utilisation à la maison et ne coûte que 188 € | Technologie

Lenovo Smart Tab M10 est à la fois un écran avec Alexa intégré et une tablette Android complète de 10 pouces pour une utilisation à la maison.

Les haut-parleurs avec Alexa sont des appareils parfaits pour écouter de la musique, des actualités, contrôler des produits pour la maison connectée, et bien plus encore. Mais avec l’arrivée de l’Echo Show avec un écran tactile, ils sont également devenus des écrans qui vous aident à voir ces informations, à mettre des vidéos ou à passer des appels vidéo.

Lenovo Smart Tab M10 c’est le meilleur des deux mondes : des écrans avec Alexa et une tablette Android. À l’heure actuelle, c’est une tablette décente parfaite pour une utilisation à la maison avec Netflix ou Prime Video. Il est disponible sur Amazon en solde pour seulement 188 euros, l’un de ses prix minima.

Le prix normal de cette tablette est de 220 euros, mais maintenant vous pouvez l’avoir avec une remise qui la rend plus intéressante, surtout si vous cherchiez une tablette pas chère à avoir chez vous pour surfer sur internet ou regarder des vidéos.

De plus, il fait deux fois plus de travail. Lorsque vous le laissez connecté à sa station d’accueil, l’application Alexa s’ouvrira pour afficher les informations relatives à votre utilisation quotidienne. Il accepte également les commandes vocales typiques de ces appareils.

Chez PcComponentes, vous pouvez également l’obtenir pour 188,90 euros et la livraison est totalement gratuite. Un autre magasin qui l’a abaissé pour que vous puissiez en profiter là où cela vous convient le mieux.

Une tablette Android et un assistant dans le même produit

Avec le format d’écran avec Alexa, vous pouvez consulter des informations de toutes sortes avec des affichages, telles que des informations météorologiques ou des conditions routières. Vous pouvez également regarder des vidéos ou demander à Alexa de vous montrer des recettes étape par étape.

Comme il dispose également d’une caméra, vous pouvez l’utiliser pour passer des appels vidéo avec d’autres utilisateurs d’Alexa Echo Show, par Skype ou par n’importe quelle application que vous avez installée sur Android.

Il s’agit également d’une tablette Android avec un écran de 10,3 pouces afin que vous puissiez l’utiliser avec toutes les applications que vous utilisez normalement et plus encore.

À l’intérieur, il contient un processeur MediaTek Helio P22T, 4 Go de RAM et 64 Go de stockage extensible jusqu’à 256 Go avec une carte microSD.

Deux produits en un et également proposés. Sur Amazon, vous pouvez l’avoir pour 188 euros avec livraison gratuite.

