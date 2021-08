Cet écran de douche dispose d’un miroir zoom, de Netflix, d’un karaoké, d’appels vidéo et d’une lumière UV pour tuer les bactéries | La technologie

Bluvy est un écran de douche étanche avec miroir zoom, Netflix, appels vidéo, réseaux sociaux, applications et bien plus encore.

Nous sommes liés à des écrans et nous ne pouvons pas vivre sans eux, même en prenant une douche. Pour cela Bluvy, la paroi de douche, a trouvé un financement rapidement sur Indigogo.

Bluvy est un écran étanche qui se connecte à internet, avec toutes les possibilités que cela implique. Vous pouvez l’utiliser comme miroir zoom, pour regarder Netflix, passer des appels vidéo, monter un kakaoké sous la douche, regarder YouTube, et même désinfecter la baignoire.

Il se fixe au mur au moyen d’un crochet adhésif facile à placer, sans avoir besoin de vis. Vous pouvez voir comment cela fonctionne dans cette vidéo :

Comme on peut le voir, il ne se distingue pas exactement par son design, avec ces énormes boutons sous l’écran tactile de 10 pouces avec une résolution de 1080p.

Mais c’est un téléviseur à placer sous la douche, donc le design passe au second plan. L’important est qu’il soit étanche.

Vous avez un processeur non spécifié avec 3 Go de RAM, 32 Go de stockage, Android 9, Bluetooth 5.0 et WiFi double bande.

Vous pouvez installer n’importe quelle application qui fonctionne dans ce logiciel (presque toutes) et en profiter sous la douche : Netflix, Amazon Prime Video, appels vidéo, YouTube, réseaux sociaux, jeux, Spotify, Karaoké et bien plus encore.

Mais la paroi de douche Bluvy a également des fonctions spécifiques pour les tâches de nettoyage.

Possède une caméra pour les appels vidéo (avec un bouton physique qui le désactive) qui peut aussi être converti en un miroir pour se raser, avec l’avantage de pouvoir zoomer pour le faire avec précision.

Une autre de ses fonctions importantes est que a des lumières ultraviolettes qui tuent les virus et les bactéries dans la salle de bain, couvrant un angle de 360 ​​degrés (si vous ne l’avez pas fixé au mur).

Pour fonctionner, il utilise une batterie rechargeable qui fournit 20 heures d’autonomie. L’écran est retiré du support mural, pour le recharger facilement dans n’importe quelle prise.

C’est un produit curieux, et il peut être pratique pour beaucoup de gens. Si vous êtes intéressé, il est en vente sur Indiegogo au prix de 252 euros, ils ne commenceront à être expédiés qu’en décembre.