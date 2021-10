Cet employé du métro (Jumanne Way) a été licencié après avoir marché sur de la nourriture ! | REGARDEZ

Jumanne Way (siège de toilette doublé avec de la nourriture) – Capture d’écran YouTube

*Heureusement, nous ne pensons pas avoir eu la malchance d’acheter et de manger quoi que ce soit que ce clown a préparé pour nous à Subway.

Nous faisons référence à un employé de Subway qui a posté une vidéo choquante de lui-même faisant toutes sortes de choses inavouables telles que marcher sur de la nourriture. Heureusement pour le monde, il a été licencié.

Mais avant qu’on lui montre la porte, l’ouvrier, Chemin de Jumanne, a fait plusieurs vidéos selfie de lui-même en train de faire des trucs avec de la nourriture Subway.

Dans une vidéo mise en ligne sur YouTube le 14 octobre, le travailleur s’est filmé en train de marcher sur des plateaux à salade qu’il a placés sur le sol d’un restaurant de Providence, dans le Rhode Island. Il a ensuite remis les plateaux sur le comptoir pour faire des sandwichs qu’il a servis aux clients.

Dans une autre vidéo mise en ligne le 10 octobre, le travailleur tapisse un siège de toilette de viandes dont nous prions qu’elles n’aient PAS été servies aux clients.

Dans une autre vidéo mise en ligne le 2 octobre, on le voit jeter de la salade, de la viande et du pain sur le sol du restaurant.

Les vidéos ont également été publiées sur Reddit.com sous le titre « Un employé du métro marche sur de la nourriture pour avoir du poids ».

Les utilisateurs de Reddit disent que Jumanne Way a réalisé les vidéos dans l’espoir de devenir virales et de gagner de l’argent sur TikTok et YouTube.

Dans une déclaration publiée à Newsweek, un porte-parole de Subway a confirmé que le travailleur avait été licencié après avoir téléchargé les vidéos.

« Subway et notre réseau de franchisés prennent la santé et la sécurité alimentaire très au sérieux et ne tolèrent aucun comportement qui enfreint nos politiques strictes dans ces domaines.

« Bien que les restaurants Subway soient détenus et exploités individuellement, nous avons confirmé au franchisé de cet emplacement que l’employé a été immédiatement licencié après avoir appris les actions de l’employé. »

Pour une raison quelconque, jusqu’à présent, aucune accusation n’a été déposée par Subway contre le désormais ex-employé.

Bien bien bien. Regarde ça. Croiriez-vous que ce n’est pas la première fois que Jumanne Way fait un coup de bad boy. L’année dernière, cette putain de vidéo s’est lui-même, vêtu d’un uniforme CVS, courant dans un magasin Rite Aid et brisant des centaines d’articles sur les étagères :