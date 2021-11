Cet enfant de 6 ans a emmené TOUT LE MONDE la semaine prochaine sur cette pièce [VIDEO]

En règle générale, je me fais un devoir de ne pas avoir peur des enfants de six ans, car c’est mauvais pour mon estime de moi-même, et probablement une peur injustifiée. Je vais faire une exception pour ce retour en arrière.

À un moment donné, vous devez simplement jeter l’éponge au milieu du jeu et l’appeler. Quand vous avez un dos comme celui-ci qui embarque toute votre équipe la semaine prochaine, vous ne pouvez absolument rien faire. Sur ce jeu, l’enfant sort cinq enfants différents avec des bras raides qui leur ont fait prendre de l’air, puis a déambulé dans la zone des buts comme si ce n’était pas grave.

Je suppose que la sirène que nous entendons est la façon dont le temps de signal expire dans ce jeu Pop Warner, mais je ne serais pas surpris s’il s’agissait d’une ambulance à proximité fonctionnant de manière autonome, voyant ce jeu de loin et sachant que leur aide serait nécessaire.

Selon l’entraîneur de l’équipe, le surnom de cet enfant est « BIG MAN », ce qui, je veux dire, lui va tout à fait. J’ai hâte de le voir être sélectionné avec le choix n ° 1 au repêchage de la NFL en 2037.