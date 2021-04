Cet ensemble de tournevis 22 en 1 coûte 20 $ et les acheteurs d’Amazon deviennent fous pour cela – .

Si vous achetez un produit ou un service évalué indépendamment via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Les lecteurs de . Deals de longue date seront probablement familiers avec la marque Nanch. En fait, ce ne sont pas seulement nos lecteurs qui se sont familiarisés avec cette grande marque au cours des dernières années. Nanch est devenu synonyme d’ensembles d’outils multi-pièces de haute qualité qui présentent une construction étonnamment bonne à des prix si incroyablement bas qu’ils semblent souvent être des erreurs. Les jeux de tournevis de cette société ont aidé à désencombrer des milliers et des milliers de boîtes à outils de nos lecteurs au fil des ans, et les best-sellers de Nanch sont de plus en plus populaires de jour en jour.

Chaque nouveau produit publié par Nanch finit par trouver de nouvelles façons d’améliorer les modèles précédents. Et il ne fait aucun doute que c’est le cas avec le nouveau Jeu de tournevis de précision 22 en 1 Nanch H8. Le modèle précédent est toujours parmi les meilleurs ensembles de tournevis que nous ayons jamais testés, mais la version mise à jour est encore meilleure – et elle est en vente actuellement pour seulement 19,79 $ sur Amazon!

Jeu de tournevis de précision 22 en 1 Nanch’s H8 présente un design encore meilleur que le modèle qu’il remplace, et la construction est toujours aussi solide qu’auparavant. Les embouts sont en acier S2 avec une dureté de HRC 58-62, et ils ont un traitement spécial qui aide à prévenir la rouille au cas où ils seraient mouillés. Et comme cet ensemble de tournevis de précision fonctionne avec tant de types différents de minuscules vis, tous les embouts sont magnétisés pour que vous n’ayez pas à vous soucier de laisser tomber ou de perdre quoi que ce soit.

Ce nouveau modèle H8 est tellement impressionnant qu’il compte déjà plus de 2100 évaluations 5 étoiles sur Amazon. Malgré le fait qu’il ne date que de quelques mois. La conception de la poignée rafraîchie tient confortablement dans votre paume et l’extrémité pivote en douceur pour une rotation sans effort. Quand il s’agit de travailler avec tout ce qui a de petites vis comme les smartphones, les ordinateurs portables, les ordinateurs de bureau et même les choses autour de votre maison qui ne sont pas des gadgets comme les poignées d’armoires et les poignées de tiroir, cela pourrait très bien être le seul jeu de tournevis que vous aurez besoin.

le Jeu de tournevis de précision 22 en 1 Nanch H8 est déjà une bonne affaire à son prix de détail complet de 30 $, mais un énorme rabais de 27% plus un rabais supplémentaire de 2,20 $ pour les abonnés Prime le réduit à seulement 19,79 $. À ce prix, vous ne pouvez vraiment pas vous tromper!

Jeu de tournevis de précision Nanch Prix: $ 19.79 Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Voici les puces de la page produit Amazon:

Garantie de 2 ans sur le tournevis: nous utilisons des matériaux solides et une ingénierie solide afin que nos produits durent longtemps – pendant des années, pas ces outils fabriqués à bas prix. Embouts de tournevis haute dureté: 22 embouts de tournevis magnétiques (faiblesse magnétique pour protéger vos appareils électroniques) en acier allié S2, HRC 58-62, traitement antirouille et traitement chauffé par dureté. Tournevis ergonomique élégance: un tournevis entièrement en métal avec une zone antidérapante et un dessus pivotant en douceur offre la meilleure sensation dans votre main. Multifonction: mini-kit d’outils de tournevis pour réparer l’électronique, les ordinateurs portables, les téléphones, les ordinateurs, les montres, les lunettes, les smartphones, les jouets, les MacBook, les consoles de jeux, etc. Tournevis de conception brevetée: tournevis professionnel avec tige télescopique intégrée pour une portée plus mince et plus longue, 207,5 mm de long avec la tige d’extension.

Suivez @.Deals sur Twitter pour vous tenir au courant des dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix sont sujets à changement sans préavis et les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée.