Cet ensemble TV et barre de son transformera votre salon

La refonte de votre système de divertissement à la maison peut signifier une tonne d’argent dépensé. Cela peut aussi signifier beaucoup de nouveaux équipements que vous ajoutez pour améliorer votre maison. Bien que vous souhaitiez peut-être penser aux haut-parleurs ambiophoniques, comme le Système d’enceintes Logitech c’est 100 $ de réduction en ce moment sur Amazon, vous n’avez pas à voir si grand. Pour quelqu’un qui recherche également un nouveau téléviseur, un téléviseur intelligent est un must. Mais que se passe-t-il si vous pouvez trouver un téléviseur intelligent qui propose également un moyen de mettre à niveau votre système audio ? Le dernier Pack TV et barre de son de TCL comblera votre vide à coup sûr… et c’est en solde !

TV TCL 43″ et barre de son Alto 3 Prix catalogue : 409,98 $ Prix : 359,97 $ Vous économisez : 50,01 $ (12%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Vous serez impressionné par la qualité de cette offre. Beaucoup de gens achèteront simplement un téléviseur et, après l’avoir installé, se rendront compte à quel point le son manque. De plus, l’ajout d’un système audio peut être coûteux. Donc, cet accord qui comprend à la fois un téléviseur intelligent et un forfait a tout son sens. Le Téléviseur TCL 43″ et barre de son Alto 3 est un peu plus de 50 $ de rabais en ce moment. Vous pouvez les attraper tous les deux pour seulement 359,97 $. Mais ce n’est pas tout ce que vous pouvez obtenir.

Un forfait TV et barre de son fait pour vous

Cela vous offre de nombreuses options pour vous permettre d’équilibrer au mieux les TV et barre de son personnaliser que vous voulez. Vous pourrez contrôler l’un ou l’autre avec votre voix, grâce à la connectivité Alexa. Vous pouvez aider à trouver des titres de films, changer de chaîne ou même changer d’entrée. Vous pouvez utiliser vos appareils compatibles Bluetooth pour vous connecter à la barre de son et lire de la musique sans fil. Avec le décodage Dolby Digital, vous pouvez maximiser le son et remplir la pièce. Votre téléviseur dispose de fonctionnalités intelligentes et d’un accès à plus de 5 000 chaînes de streaming. Le téléviseur Roku est exactement ce que vous recherchiez.

Mais si vous voulez une barre de son plus puissante, vous pouvez passer de l’Alto 3 à la Barre de son Alto 6 et encore économiser. C’est seulement 369,98 $. Vous pouvez également opter pour le Barre de son Alto 6+ qui vous offre des basses profondes et un subwoofer pour seulement 399,98 $.

TV TCL 43″ et barre de son Alto 6 Prix catalogue : 429,98 $ Prix : 369,98 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Téléviseur TCL 43″ et Alto 6 avec caisson de basses Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

De plus, il y a le Barre de son Alto 8i qui vient avec des capacités Dolby Atmos Surround Sound. Celui-ci est de 80 $ de réduction, s’enregistrant à 449,98 $.

TV TCL 43″ et barre de son Alto 8i Prix catalogue : 529,98 $ Prix : 449,98 $ Vous économisez : 80,00 $ (15%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Ces Offres groupées TV et barre de son ne durera pas longtemps. Donc, si vous êtes sur le marché pour améliorer vos expériences d’écoute et de visionnage, c’est le moment de le faire. Vous ne voulez pas être laissé pour compte, d’autant plus que l’hiver approche. Jetez un œil aux offres et déterminez celle qui vous convient le mieux.

