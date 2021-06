Cet étrange «pain de viande errant» est vivant et a des dents ridicules – .

Si vous n’avez jamais entendu parler du mollusque Cryptochiton stelleri, c’est tout à fait compréhensible. En fait, je n’en avais pas entendu parler avant non plus, mais une nouvelle étude publiée dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences a fait de l’étrange créature l’un de mes nouveaux favoris. L’animal marin est un type de chiton, qui sont des mollusques de forme ovale et recouverts de plaques de coquille en forme d’armure. Ils naviguent sur le fond marin, se déplaçant lentement d’une source de nourriture à l’autre.

Cryptochiton stelleri est spécial pour plusieurs raisons. D’une part, cela ressemble à une boule de viande géante, ce qui lui a valu le surnom de “pain de viande errant”. Mais ce qui est encore plus intéressant, c’est que ses dents sont ridiculement dures. Maintenant, les scientifiques qui étudient les dents ont récemment découvert que les dents de l’animal contiennent un type de minéral qui, avant cette nouvelle découverte, n’avait été identifié que dans les roches. Le fait que ce type de chiton ait le minéral dans ses dents était tout à fait inattendu, mais aussi très excitant.

Comme les chercheurs l’expliquent dans leur nouvel article, ils ont utilisé des microscopes électroniques et d’autres instruments pour examiner la structure et le contenu des dents du chiton. Ils savaient déjà que les dents étaient très, très dures. Les chitons mangent beaucoup d’algues qui se forment sur les rochers au fond de la mer. Lorsqu’ils rencontrent un rocher couvert d’algues, ils se grattent les dents dessus, grignotant les algues qui se libèrent, et les dents ne sont pas pires à l’usure. Quand ils ont découvert que les dents contenaient le minéral santabarbaraite, ils ont été surpris.

“Ce minéral n’a été observé dans des spécimens géologiques qu’en très petites quantités et n’a jamais été vu auparavant dans un contexte biologique”, a déclaré Derk Joester, auteur principal de l’étude, dans un communiqué. « Il a une teneur élevée en eau, ce qui le rend solide avec une faible densité. Nous pensons que cela pourrait durcir les dents sans ajouter beaucoup de poids.

Mais comprendre de quoi sont faites les dents n’est que la moitié du mystère. L’autre moitié apprend comment les dents sont attachées aux tissus mous en dessous. L’équipe a examiné la structure creuse entre les dents et la tête du chiton. Appelée « stylet », cette longue caractéristique en forme de tube est décrite par les chercheurs comme « un matériau résistant composé de nanoparticules extrêmement petites dans une matrice fibreuse constituée de biomacromolécules, semblable aux os de notre corps ». C’est une façon élégante de dire que le stylet est une structure osseuse qui sécurise fermement les dents mais qui est également fortement attachée au tissu sous-jacent de la tête.

« Nous sommes fascinés par le chiton depuis longtemps », explique Joester. « Les structures mécaniques ne sont aussi bonnes que leur maillon le plus faible, il est donc intéressant d’apprendre comment le chiton résout le problème d’ingénierie consistant à connecter sa dent ultradure à une structure sous-jacente molle. Cela reste un défi important dans la fabrication moderne, nous nous tournons donc vers des organismes comme le chiton pour comprendre comment cela se fait dans la nature, qui a eu quelques centaines de millions d’années pour se développer.

