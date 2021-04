Cet expert en politique climatique prend le contrôle du fonds Earth Fund de 10 milliards de dollars de Jeff Bezos

C’est une semaine mémorable pour l’action contre le changement climatique. Jeudi, la Maison Blanche convoque 40 dirigeants mondiaux pour un sommet du Jour de la Terre où les États-Unis devraient annoncer de nouveaux engagements pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Selon le Washington Post, les États-Unis envisagent de doubler leur objectif précédent, en réduisant les émissions de 50% par rapport aux niveaux de 2005 d’ici 2030. Ce faisant, les États-Unis – le deuxième plus grand émetteur de gaz à effet de serre au monde – finiraient par s’engager dans les réductions les plus importantes de émissions dans le monde.

De nombreux autres pays ne sont pas restés les bras croisés. Les grandes économies comme le Royaume-Uni, l’Union européenne et même la Chine ont pour objectif de réduire entièrement leurs émissions de gaz à effet de serre. D’autres envisagent de relever leurs ambitions par rapport aux objectifs tièdes fixés à la suite de l’accord de Paris sur le climat de 2015. L’accord vise à limiter le réchauffement de ce siècle à moins de 2 degrés Celsius par rapport aux niveaux préindustriels, avec un objectif plus ambitieux de 1,5 ° C.

Cela a été une lutte pour arriver à ce point, avec des décennies d’arrêts et de faux départs juste pour amener les pays à accepter de limiter le changement climatique du tout, sans parler des quatre dernières années de recul des États-Unis sous Donald Trump. Aujourd’hui, les scientifiques affirment que le monde a moins d’une décennie pour se mettre sur la bonne voie pour atteindre l’objectif de 1,5 ° C. Pendant ce temps, les émissions de gaz à effet de serre dans le monde devraient à nouveau augmenter cette année alors que les économies rebondissent après la pandémie de Covid-19.

Andrew Steer est une autorité de premier plan en matière de politique internationale en matière de changement climatique et a été étroitement impliqué dans les flux et reflux de l’action mondiale pendant plus d’une décennie. Il a travaillé comme envoyé spécial pour le changement climatique à la Banque mondiale entre 2010 et 2012. Et jusqu’à récemment, il dirigeait le World Resources Institute (WRI), l’un des principaux groupes de réflexion sur le changement climatique et d’autres questions environnementales. Le travail de WRI a été indispensable pour mes propres reportages, de leurs documents de politique sur l’énergie à leurs visualisations en passant par leurs briefings, faisant passer les journalistes à travers les subtilités des négociations internationales sur le climat.

Steer a récemment été débauché par le fondateur d’Amazon Jeff Bezos pour diriger le Bezos Earth Fund, l’une des plus grandes philanthropies climatiques au monde, s’engageant à dépenser 10 milliards de dollars d’ici 2030 pour lutter contre le changement climatique.

J’ai récemment parlé à Steer de la façon dont nous en sommes arrivés à ce moment, des raisons pour lesquelles il croit toujours aux objectifs plus agressifs pour limiter le réchauffement et de ce que nous pouvons attendre des négociations internationales sur le climat. Je lui ai également demandé quels domaines devraient être des priorités d’investissement et ses ambitions pour son nouveau poste.

Cette conversation a été modifiée pour des raisons de longueur et de clarté.

Umair Irfan

Pendant votre séjour au WRI, il y a eu de nombreux changements d’élan autour de l’action climatique. À votre avis, quel a été le changement le plus important au cours de la dernière décennie et dans quelle mesure pensez-vous que cela a été significatif?

Andrew Steer

Lorsque j’ai rejoint le WRI en 2012, nous étions toujours dans une situation où, franchement, il n’y avait pas du tout de stratégie mondiale pour lutter contre le changement climatique.

L’accord de Paris était remarquable en ce qu’il s’agissait vraiment d’un nouveau type d’accord international. Ce n’était pas le genre d’accord de manuel que la conférence sur le climat de Copenhague de 2009 avait tenté de délivrer. C’était en fait quelque chose de beaucoup plus moderne, beaucoup plus créatif, beaucoup plus risqué, basé sur l’idée qu’il était trop tôt pour amener les pays à prendre des engagements concrets. Les hypothèses sur lesquelles il reposait se sont révélées remarquablement exactes.

L’hypothèse était que la première fois que vous avez demandé aux pays de prendre des engagements, ils ne seront pas très impressionnants et ils n’apporteront certainement pas de solution. Ensuite, l’hypothèse était qu’au cours des cinq prochaines années, pour toute une série de raisons, vous commenceriez à faire monter les ambitions. L’hypothèse était qu’il y aurait un changement technologique, que les coûts diminueraient, que la politique pourrait changer pour le mieux, que les citoyens pourraient se manifester et exiger des changements.

Honnêtement, la plupart d’entre nous qui étions là-bas à Paris n’auraient pas imaginé qu’aujourd’hui 59 pays se seraient engagés à passer à zéro émission nette de gaz à effet de serre d’ici le milieu du siècle, ou que 1500 grandes entreprises mondiales s’engageraient à un zéro net. et aux cibles fondées sur la science.

Donc, d’une certaine manière, l’accord de Paris, facile à critiquer pour être volontaire, s’avère en fait très intelligent. Cela dit, nous ne sommes absolument pas là où nous devons être, et nous engager à zéro net d’ici 2050 ne signifie pas que vous aurez des trajectoires claires sur cinq et dix ans.

Umair Irfan

Le président Biden convoque en partie les dirigeants mondiaux dans le cadre d’un exercice de renforcement de la confiance après le retour des États-Unis à l’Accord de Paris le 20 janvier, son premier jour en fonction. Quel genre de diplomatie les États-Unis doivent-ils faire en ce moment et quels sont les ingrédients d’un bon engagement climatique de la part des États-Unis? Et les autres pays?

Andrew Steer

Il nous semble que l’administration Biden fait un travail de sensibilisation remarquable avec une énergie remarquable. L’envoyé présidentiel spécial pour le climat, John Kerry et son équipe effectuent un nombre énorme d’appels de haut niveau et des partenariats potentiels assez intéressants. Ces partenariats concernent la technologie, le commerce, la finance et les marchés volontaires du carbone.

Pour ce qui est de la propre contribution déterminée au niveau national (CDN) des États-Unis au titre de l’Accord de Paris, elle doit être ambitieuse, et ce n’est pas facile. Nous, aux États-Unis, nous partons derrière la courbe. Nous avons du rattrapage à faire, et nous devons donc penser à quelque chose comme une réduction de 50 pour cent au cours de cette décennie et par rapport au niveau de référence des émissions de 2005.

Nous devons voir non seulement la Chine proposer un NDC qui avance le pic d’émissions du pays à partir de 2030, mais nous devons voir en quelque sorte les pays avancés – le Japon, le Canada – se manifester. Et puis nous avons besoin des pays à revenu intermédiaire. L’Indonésie se porte plutôt bien dans de nombreux domaines, mais nous craignons que son NDC ne soit pas aussi ambitieux qu’il pourrait l’être.

Alors que nous regardons dans le monde entier les 16 billions de dollars qui ont été alloués jusqu’à présent aux plans de relance post-Covid-19 pour ramener l’économie mondiale, ce n’est pas encore une histoire encourageante sur un avenir plus vert, mais cela peut toujours l’être. Ce n’est pas trop tard.

Umair Irfan

Y a-t-il des domaines qui ressortent de votre esprit et qui devraient être des priorités d’investissement, où nous pouvons en voir les meilleurs pour notre argent?

Andrew Steer

Nous n’avons plus le luxe de laisser sur la table ce qui semble cher. Nous n’avons plus le luxe de dire que nous ne pouvons pas nous permettre de nous attaquer aux secteurs dits difficiles à réduire – l’acier, le ciment, le transport maritime, les compagnies aériennes – parce que nous devons le faire pour résoudre le problème. Cela ne veut pas dire que cette décennie, ils vont voir des baisses massives de leurs émissions de carbone, mais cela signifie que nous devons investir dans la recherche afin de réduire ces courbes de coût.

Donc, la question que vous avez posée, à savoir où placer l’argent, est maintenant une question beaucoup plus riche et plus profonde.

Le plus grand domaine de gain inexploité est probablement lié à ce que l’on appelle les solutions fondées sur la nature et qui reconnaît le pouvoir de la nature d’être le plus grand captage et stockage de carbone au monde. Il y a cent millions d’hectares de terres en Afrique qui pourraient être restaurés en ramenant du carbone sur la Terre sous forme d’arbres et d’arbustes et de sols et de cultures d’une manière qui serait massivement attractive économiquement et massivement attractive pour l’environnement. Et il en va de même dans ce pays. Il existe d’énormes opportunités pour ces solutions basées sur la nature.

Umair Irfan

L’objectif de 1,5 ° C dans le cadre de l’Accord de Paris vaut-il toujours la peine ou devrions-nous nous concentrer sur l’objectif plus facile de limiter le réchauffement en dessous de 2 ° C? Est-ce que 1,5 ° C est même réaliste à ce stade étant donné que les émissions vont toujours dans la mauvaise direction?

Andrew Steer

Ce n’est pas seulement réaliste, c’est essentiel: il faut s’en tenir à 1,5. Lorsque le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, le corps de chercheurs en climat convoqué par les Nations Unies, a publié son rapport de 2018 et a déclaré que l’idée d’un réchauffement de 2 ° C était trop risquée pour l’avenir du monde, nous devons viser pour 1,5 ° C, beaucoup de gens ont dit: “Wow, c’est dangereux.” Pourquoi? Parce que les dirigeants politiques et les entreprises courront pour les collines en disant: “C’est trop difficile maintenant.”

Ce qui est étonnant, c’est que le degré d’énergie et de leadership qui a été apporté au changement climatique s’est beaucoup accéléré après cet objectif pour passer à 1,5. L’une des choses les plus intéressantes à essayer de comprendre est pourquoi cela s’est produit.

Je pense que c’est arrivé pour deux raisons. L’une était une raison psychologique, que les vrais leaders veulent réellement faire partie de l’histoire. Ils trouvent en fait cela passionnant, en particulier dans le secteur privé. Vous avez donc probablement 100 PDG d’entreprise qui se sont inscrits à des programmes comme l’engagement climatique du Forum économique mondial. Le Climate Pledge a beaucoup de choses, tout comme les objectifs scientifiques. Lorsque nous avons mis en place des cibles fondées sur la science, nous n’aurions jamais imaginé que 1 500 grandes entreprises y adhéreraient, toutes volontairement, et la plupart d’entre elles ont maintenant adhéré à l’objectif de 1,5 ° C.

Et je pense que la deuxième raison est la reconnaissance du fait que si vous ne vous engagez pas maintenant, il y aura des changements vraiment perturbateurs. Il n’y a plus rien d’incrémentiel à ce sujet. Vous ne voulez pas faire partie du jeu d’hier et vous vous joignez donc avec plus d’enthousiasme. Maintenant, évidemment, la plupart ne le font toujours pas, alors ne vous méprenez pas, mais il y a maintenant un nombre croissant d’engagements que nous avons presque assez pour créer ce point de basculement. La raison pour laquelle nous devrions avoir plus d’espoir maintenant de 1,5 ° C qu’auparavant est à cause de la notion que nous avons besoin d’un changement perturbateur.

Il y a quelque chose qui s’appelle la dépendance de chemin. La dépendance de chemin se produit lorsque vous êtes sur un chemin et que vous savez que ce n’est pas le meilleur chemin, mais il n’y a aucun moyen de revenir à l’autre. Par exemple, les États-Unis perdent des milliards d’heures de trafic par an. Cela coûte aux États-Unis des milliards de dollars en pertes économiques. Tout le monde sait que cela n’a aucun sens à ce stade de la civilisation d’être assis des milliards d’heures dans un embouteillage, mais nous n’avons pas de moyen de redessiner nos villes assez confortablement.

Le seul moyen est de subir une véritable perturbation, et je pense donc que ce que nous avons eu ces dernières années est une reconnaissance du fait qu’il y a en fait des sauts perturbateurs possibles. C’est ce qui excite les gens en ce moment.

Umair Irfan

Selon vous, quel est le rôle des philanthropies comme celui que vous allez diriger?

Andrew Steer

La philanthropie a un rôle incroyable. La philanthropie peut être flexible, elle peut être rapide, elle peut être agile, elle peut prendre des risques et nous avons besoin de toutes ces choses. Mais il doit également être solide sur le plan analytique. Il doit être rigoureux dans sa responsabilisation et il doit être transparent. C’est ce que sont les meilleures philanthropies. Pour moi, c’est un immense privilège de rejoindre le Bezos Earth Fund.

Umair Irfan

Pouvez-vous me dire quelque chose sur vos ambitions ou votre programme pour votre nouveau poste au Bezos Earth Fund?

Andrew Steer

Jeff Bezos a décidé qu’il voulait investir 10 milliards de dollars de sa propre richesse pour faire partie de cette décennie incroyablement passionnante et transformatrice. Nous allons certainement nous concentrer sur le type de changements de système qui sont nécessaires et nous analyserons où nous pouvons jouer le rôle le plus utile, en injectant le bon type de financement, le bon type de temps, dans le bon type de manière, au bon type d’acteurs afin que nous puissions accélérer le chemin vers ce point de basculement positif après lequel le changement devient imparable.

Nous allons également y penser beaucoup du point de vue humain. Nous devons tenir compte des questions de justice environnementale. Les pauvres et les personnes de couleur ont beaucoup souffert du changement climatique, à la fois dans ce pays et encore plus au niveau international. Nous devons également en faire un thème important.