Cet expert royal pense que le prince Harry pourrait révéler qui a dit des commentaires offensants sur Archie ⋆ 10z viral

Le Sun a soutenu l’affirmation de l’auteur selon laquelle le nom du parent raciste sera inclus dans le livre. L’onglet pense que Harry et Meghan “sont sous pression pour le libérer”.

Junor, auteur de biographies royales telles que “The Firm” et “Prince William: The Man Who Will Be King” (via Publishers Weekly), semble également convaincu que le prince Harry utilise son autobiographie comme véhicule pour jeter de la boue sur sa famille – en particulier son père, le prince Charles. « Il fait des recherches sur la vie de sa mère, alors il va parler du mariage de ses parents, de la rupture, des aventures. Cela pourrait être incroyablement dommageable pour son père et Camilla », a-t-elle déclaré au Sun. « La dernière chose dont ils ou le pays ont besoin est une autre vague de colère basée sur ce que je pense être de fausses accusations. »

Mais au moins un partisan pense que les mémoires royales ne seront pas le révélateur explosif que les gens comme Junor attendent. Omid Scobee, un autre auteur qui suit de près les Sussex, a dit à PureWow de ne pas « s’attendre à des feux d’artifice et des drames » de Harry. Scobee a ajouté que si le prince et sa femme ont du bœuf, c’est avec le palais en tant qu’entité, plutôt qu’avec des individus à l’intérieur. “Nous avons vu que le couple est très doué pour distinguer la différence entre la famille et l’institution, donc je pense que Harry parlera de problèmes au sein de l’institution et cela pourrait mettre en lumière d’autres problèmes – des choses qui datent peut-être même d’avant Meghan. “

