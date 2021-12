Cet horrible ornement Patriots est le cadeau parfait pour les personnes que vous voulez maudire

Je suis un aventurier absolu pour plonger dans les profondeurs de la boutique officielle de la NFL pour trouver les articles les plus étranges proposés, mais je ne suis pas habitué à trouver une horreur pure et débridée. Ensuite, j’ai trouvé « l’ornement de mascotte Tiki des Fêtes des Patriots de la Nouvelle-Angleterre » et je ne serai plus jamais le même.

Cette monstruosité est en vente à 2,80 $, soit 2,80 $ de trop. Ce n’est pas un cadeau, c’est une malédiction. Vous invitez cet horrible Patriote dans votre maison et tout à coup vous ne trouvez plus vos ciseaux, puis le couteau du chef est parti. Vous considérez tout cela comme une erreur, vous les avez sûrement égarés en pensant à d’autres choses. C’est jusqu’à ce que vos animaux bien-aimés commencent à disparaître, enfin il est trop tard et l’ornement tiki tue votre famille dans un bain de sang infernal.

Il convient de noter que le Patriot n’est pas le seul ornement tiki disponible sur NFL Shop, il y en a plusieurs – mais seul celui des Pats coûte 2,80 $, car même la NFL sait à quel point elle est maudite.

La partie la plus alarmante de ceci est que l’ornement Pats est répertorié comme « presque parti », ce qui signifie que les gens les ont achetés pour eux-mêmes, des amis ou des êtres chers. Pourquoi tu inviterais ça chez toi me dépasse, mais j’ai tellement peur pour quiconque ouvre cette chose en cadeau.