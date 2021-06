Cet immense piège à vent, plus haut que la tour Eiffel, produira de l’électricité pour 80 000 foyers | Vie

La société norvégienne Wind Catching Systems présente une nouvelle solution pour exploiter l’énergie éolienne. Il appelle ça un attrape-vent et c’est… énorme.

Nous avons l’habitude de voir des parcs éoliens avec des dizaines, des centaines d’éoliennes dispersées à travers la campagne ou la mer. Wind Catching Systems propose de placer ces grandes éoliennes verticalement, pour créer des capteurs de vent plus hauts que la tour Eiffel.

A 324 mètres de haut, ces attrape-vent sont constitués de presque 120 éoliennes de plus petite taille.

Grâce à cette configuration spectaculaire, l’entreprise norvégienne s’assure qu’une telle traversée produise cinq fois plus d’énergie que l’éolienne la plus puissante aujourd’hui, avec un coût de l’électricité à un prix consommateur. Un seul de ces appareils est capable d’alimenter 80 000 foyers, l’équivalent de la population de Pontevedra, Coslada ou Manresa. Et son intention est d’en connecter plusieurs en réseau :

Comme on le voit sur l’image, l’électricité produite est amenée à terre par des câbles sous-marins.

Ce n’est pas le seul avantage de cette configuration. Wind Catching Systems garantit que est fait de petites pièces qui sont beaucoup moins chers à transporter et à réparer, donc la durée de vie de vos attrape-vent est de 50 ans, contre 30 ans pour la plupart des éoliennes.

Il affirme également que l’immense structure de plus de 300 mètres de haut est totalement stable et sûre, et que l’on peut commencer à construire tout de suite et produire de l’électricité au prix du marché actuel, avec l’avantage qu’il s’agit d’une énergie propre et infinie.

Wind Catching Systems a le soutien (et le financement) du gouvernement norvégien, il est donc certain qu’ils fabriqueront au moins un de ces énormes capteurs de vent, pour prouver qu’ils sont viables.

Si votre installation est possible et tient toutes ses promesses, nous sommes peut-être face à une nouvelle révolution dans la production d’électricité à partir de l’éolien offshore.

La Norvège est l’un des pays leaders dans la production et l’installation de ce type d’éolienne offshore.