Cet indicateur clé de prix Bitcoin montre que les commerçants professionnels achètent chaque baisse ⋆ Crypto new media

Bitcoin (BTC) n’a peut-être pas réussi à maintenir le support de 42 000 $, et pour beaucoup, c’est un signe légèrement baissier. Fait intéressant, le mouvement à la baisse s’est produit peu de temps après que Saudi Aramco, le plus grand exportateur de pétrole de l’Arabie saoudite, a nié avoir prétendu commencer à extraire du Bitcoin.

Les meilleurs traders des bourses ont saisi l’opportunité d’ajouter des positions longues à effet de levier, un indicateur clair de tendance haussière. En outre, les commerçants sur marge ont augmenté leurs emprunts de pièces stables, indiquant que les baleines et les commerçants professionnels s’attendent à plus d’avantages des crypto-monnaies.

Le rallye hebdomadaire de 24% qui a fait passer Bitcoin de 34 000 $ à son plus haut niveau depuis le 20 mai a été alimenté par une augmentation de 30% du nombre d’«entités actives», selon Glassnode. Cet indicateur aurait pu inciter ces traders avertis à augmenter leurs positions malgré la performance médiocre des prix.

Les traders professionnels utilisent l’effet de levier pour acheter en dessous de 40 000 $

Ratio long/court BTC des meilleurs traders d’OKEx (ci-dessus) et prix BTC à Bistamp en USD (ci-dessous). Source : OKEx et TradingView

Remarquez comment les principales transactions d’OKEx ont augmenté leurs positions longues sur Bitcoin de 0,68 le 31 juillet à 1,16 deux jours plus tard. Un ratio de 0,68 indique que les positions longues de ces baleines et des traders professionnels étaient 32% plus petites que leurs paris courts respectifs, positions qui ont bénéficié d’une baisse de prix.

D’autre part, le 1,16 long-to-short a favorisé les positions haussières de 16% et a reflété la confiance alors même que le prix du Bitcoin est tombé en dessous de 40 000 $ le 2 août.

Cependant, il n’y a aucun moyen de savoir si ces traders ont fermé des positions courtes ou effectivement ajouté des positions longues. Pour mieux comprendre ce mouvement, il faut analyser les données des prêts sur marge.

Les marchés de crédit fournissent des informations supplémentaires

Le trading sur marge permet aux investisseurs d’emprunter de la crypto-monnaie pour tirer parti de leur position de trading, augmentant ainsi les rendements. Par exemple, on peut acheter des crypto-monnaies en empruntant Tether (USDT), augmentant ainsi l’exposition. En revanche, emprunter du Bitcoin ne peut être utilisé que pour le vendre à découvert, en pariant sur la baisse des prix.

Contrairement aux contrats à terme, l’équilibre entre les marges longues et courtes n’est pas toujours égalé.

Ratio de prêt sur marge OKEx USDT/BTC. Source : OKEx

Le graphique ci-dessus montre que les traders ont récemment emprunté davantage de Tether, le ratio passant de 2,00 le 30 juillet à 2,50. Les données sont haussières en termes absolus car l’indicateur favorise l’emprunt stable de 2,5 fois. Il fait également preuve de résilience face à la récente baisse des prix du BTC.

Les données sur les dérivés ne laissent aucun doute sur le fait que les meilleurs traders d’OKEx ont ajouté des positions longues alors même que Bitcoin a corrigé de 9% par rapport au sommet de 42 600 $ aux premières heures du 1er août.

Contrairement aux commerçants de détail, ces poids lourds peuvent résister à certaines eaux troubles, bien que ni l’indicateur long-to-short ni les prêts sur marge ne montrent de signes d’effet de levier excessif.

Pour le moment, les acheteurs semblent confiants face à une correction naturelle qui s’est produite après un rallye de 11 jours.

Les points de vue et opinions exprimés ici sont uniquement ceux de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les points de vue de Cointelegraph. Chaque investissement et mouvement commercial comporte des risques. Vous devez effectuer vos propres recherches avant de prendre une décision.