Cet influenceur a levé 2 millions de dollars pour aider un bébé

(CNN espagnol) – Santiago Maratea utilise la puissance des réseaux sociaux pour promouvoir des campagnes de solidarité. Dans son dernier exploit, le jeune Argentin a contribué à amasser 2 millions de dollars pour soigner Emma, ​​un bébé atteint d’une maladie neurodégénérative rare. Dans une interview “In Dialogue with Longobardi”, il a raconté comment il faisait pour impliquer les marques dans ses collections, il a parlé des différences entre les différents réseaux sociaux et a rappelé l’anecdote de l’époque où son admiration pour Ellen DeGeneres lui a causé des ennuis.

Marcelo Longobardi: Dans votre bio Instagram, vous dites “ce que je fais n’est pas de la charité”. Je fais référence à diverses campagnes de solidarité, parmi lesquelles le cas des mères de victimes de la traite des êtres humains, celle de la communauté Wichi dans la province de Salta et celle d’Emmita, qui est sûrement celle qui vous a le plus fait connaître en Argentine. Si ce que vous avez accompli n’est pas la charité, qu’est-ce que c’est?

Santiago Maratea: J’ai commencé il y a de nombreuses années avec ce commerce de marque qui me faisait des cadeaux. J’ai donc décidé que j’avais commencé à en demander deux fois plus pour en donner la moitié. Mais à part cela, il a offert des actions aux entreprises afin qu’elles puissent avoir plus de ventes. J’ai l’intention qu’en plus d’aider, c’est de générer de la productivité. C’est une manière d’impliquer les marques, de les intégrer à une campagne. Mais ce qui s’est passé avec les cas que vous mentionnez, c’est que les gens ont commencé à investir de l’argent. La décision d’aider ou pas était la sienne, plus aucune marque au milieu.

Marcelo Longobardi: Comment était le cas d’Omar de la communauté Wichi? Un peuple autochtone qui se trouve au nord de l’Argentine et qui est également présent en Bolivie.

Santiago Maratea: Omar est un ami que j’ai rencontré lors d’un spectacle au Circo del Sol. Au milieu de la pandémie, il a perdu son emploi et m’a appelé. Il voulait que je l’aide à trouver un emploi, mais c’était impossible. Je lui ai donc demandé ses coordonnées et posté le compte bancaire sur mon Instagram. Nous avons collecté 8 536 $ US (800 000 pesos argentins) pour que lui, sa famille et ses voisins puissent vivre jusqu’à la fin de l’année. Ensuite, ils avaient besoin d’une ambulance et nous avons pu obtenir deux fourgonnettes pour la communauté.

Marcelo Longobardi: J’ai trouvé l’histoire de l’association Mothers Victims of Trafficking très étonnante, ce qui est un sujet extrêmement douloureux.

Santiago Maratea: Ce cas était formidable. Cela m’a aidé à comprendre une situation dans mon pays dont je n’étais pas au courant. Il m’a appris les inconvénients du statut patriarcal et de la consommation sexiste. Nous les avons aidés à obtenir 85 357 $ US (8 millions de pesos argentins) pour la location d’un centre culturel.

Marcelo Longobardi: Parlez-moi du cas d’Emmita. Elle a une atrophie musculaire spinale, qui est une maladie très compliquée.

Santiago Maratea: Oui, c’est un problème très grave et le médicament coûte 2 millions de dollars.

Marcelo Longobardi: Combien de temps a-t-il fallu pour les récupérer?

Santiago Maratea: En réalité, je devais collecter 1,6 million de dollars américains. Ils avaient déjà 500 000 $. La famille d’Emmita et moi avons rassemblé le reste en 10 jours. C’était plus de 100 000 $ par jour. Quelque chose sans explication. C’était un cas un peu plus extrême, car il fallait beaucoup plus de personnes pour contribuer. C’est pourquoi différentes célébrités se sont jointes pour dire à leurs followers (…) C’était stressant, mais cela a montré la puissance des réseaux sociaux et aussi que l’Argentine veut voir de belles choses se produire.

Contrastes entre réseaux

En quoi les influenceurs sont-ils similaires aux journalistes? 1:21

Marcelo Longobardi: Pour que ma génération puisse comprendre, expliquez-moi quelles différences trouvez-vous entre Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, Snapchat et YouTube?

Santiago Maratea: Instagram est le plus populaire et donc le plus ennuyeux aujourd’hui. C’est un réseau qui est aujourd’hui confronté à la vente. En mettant de la publicité pour promouvoir votre contenu. D’autre part, sur TikTok, vous trouvez beaucoup plus de profils qui sont bons pour ce qu’ils font et non parce qu’ils ont payé pour que vous le voyiez.

Marcelo Longobardi: Alors que pour moi, Instagram est l’avenir, pour vous c’est déjà le passé. TikTok est le présent, et Twitter?

Santiago Maratea: Twitter est le diable que nous portons tous à l’intérieur. Le jour où tout tombera sur Internet, c’est ce qui continuera à fonctionner. Si je vois quelque chose et que je veux le savoir, je vais sur Twitter. Il y a beaucoup d’informations, bien qu’en même temps cela puisse être un égout.

Marcelo Longobardi: Qu’en est-il de Facebook et de Snapchat?

Santiago Maratea: Facebook est le passé total. Mais en même temps c’est le réseau social qui fonctionne le plus ou celui qui compte le plus d’utilisateurs … Snapchat me semble le meilleur réseau social pour envoyer des photos de nus.

Marcelo Longobardi: Mon préféré est YouTube…

Santiago Maratea: YouTube est comme la télévision. Tout le monde est là: Alberto Fernández, Biden, le Pape. S’il y a une conférence en direct, c’est également sur la chaîne du Vatican sur YouTube.

Un influenceur explique pourquoi Instagram est devenu ennuyeux 1:14

Un pinceau avec la loi par Ellen DeGeneres

Marcelo Longobardi: Je connais votre histoire très intéressante. J’avoue que je m’identifie, car quand j’étais jeune, j’ai fait la même chose, mais avec moins de succès. Je suis aussi allé à la porte des chaînes pour rencontrer des gens. Comment se fait-il que vous ayez été surpris par la police en train de rencontrer Ellen DeGeneres elle-même dans les studios Warner Bros.?

Santiago Maratea: J’ai toujours été attiré par Hollywood, alors j’ai pris un avion et j’y suis allé. C’était un garçon, il avait une autre tête, il était plus délirant que maintenant. Un jour, je suis allé à la porte de Warner et je suis resté là pendant 10 minutes, trois policiers sont sortis et m’ont dit de partir. J’étais triste, mais la semaine suivante je suis revenue. J’ai regardé le fameux tank, je me suis rapproché, j’ai franchi la barrière et personne ne m’a arrêté. J’ai continué à marcher. J’étais là-dedans pendant 45 minutes, l’une des meilleures expériences de ma vie. Maintenant, je suis assez vieux pour enfreindre les règles comme ça.

Marcelo Longobardi: La police vous a-t-elle de nouveau attrapée et vous êtes-vous retrouvé devant un juge?

Santiago Maratea: Oui, la police a fait une évaluation des endroits où j’étais. J’étais là pendant 5 heures, ils ont vérifié si j’avais un dossier et ils ont vérifié que je n’en avais pas. Ils m’ont libéré plus tard, mais avec une ordonnance de restriction de vie. Alors j’ai expliqué au juge que j’avais besoin d’une exception, et si un jour Ellen DeGeneres m’invitait à son émission? Je lui ai raconté mon histoire, comment j’y suis arrivé et il a trouvé ça fascinant. Il dit: “eh bien, donnez-moi une seconde.” Il est allé et a changé le document. Maintenant, il a dit qu’il pouvait entrer “au cas où elle l’inviterait publiquement ou via les réseaux sociaux”. Là, le charme a été rompu. Donc, si cela arrive un jour, je pourrai entrer.

Note de l’éditeur: L’émission “En dialogue avec Longobardi” est diffusée tous les dimanches à 21h à Miami (22h à Buenos Aires) sur CNN en écran espagnol. De plus, leurs émissions peuvent être entendues sur différentes plateformes.