Cet iPhone 12 de 128 Go de stockage atteint 180 euros de réduction sans codes ni astuces sur eBay | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si vous cherchiez la meilleure offre possible pour un nouvel iPhone 12, vous l’avez sur eBay: le modèle intermédiaire avec 128 Go de stockage est au plus bas pour moins de 780 euros.

C’est l’un des mobiles les plus recherchés et, selon les propres données d’Apple, le téléphone qui a provoqué une augmentation historique des ventes. C’est l’iPhone 12, le smartphone phare présenté par Apple en septembre de l’année dernière et maintenant On peut déjà le trouver pour un prix minimum.

Actuellement l’édition avec 128 Go de stockage, c’est-à-dire l’intermédiaire, ne coûte que 779 euros sur eBay avec livraison gratuite d’Espagne vers toute la péninsule.

Le nouvel iPhone 12 Pro dispose de 2 caméras de 12 mégapixels, d’un écran Ceramic Shield Super Retina XDR de 6,1 pouces, d’une connexion 5G et du nouveau processeur A14 Bionic.

Le prix officiel de l’iPhone 12 de 128 Go est de 959 euros. Chez Amazon on peut le trouver réduit de 862 euros, une remise qui n’est pas mal et ça est déjà le plus bas de tous les temps sur Amazon. Mais l’offre d’eBay est unique pour le moment.

Il est vendu par l’un des magasins eBay les plus connus et expédié de Barcelone sans frais supplémentaires. Un produit totalement original qui vous pourriez l’avoir en main en 3 à 4 jours ouvrés.

L’iPhone 12 est un smartphone doté d’un écran Retina XDR de 6,1 pouces et d’un bouclier en céramique, un composé qui le rend plus résistant aux chutes. Il dispose également du nouveau processeur A14 Bionic, l’un des processeurs les plus avancés du moment.

Double appareil photo 12 mégapixels avec Dolby Vision

Apple utilise deux capteurs de 12 mégapixels avec un objectif grand-angle et un objectif ultra-large ce qui vous permet de capturer beaucoup plus de scènes que les caméras normales. Mais en plus de prendre de superbes photos de haute qualité, même la nuit, sa plus grande amélioration réside dans l’enregistrement vidéo.

Pour la première fois un iPhone peut enregistrer des vidéos en 4K HDR et avec Dolby Vision, une technologie qui capture 60 fois plus de couleurs que l’enregistrement 8 bits standard. De cette manière, les vidéos HDR peuvent afficher des couleurs plus réalistes qui ont un impact sur la vidéo finale.

Rejoignez cette chaîne Telegram pour recevoir les meilleures offres sur l’alimentation, les supermarchés et les produits pour la maison sur votre mobile en temps réel.

Profitez-en Offre exclusive sur eBay avec cet iPhone 12 avec 128 Go de stockage pour ne pas avoir de problèmes lors de l’enregistrement de vidéos et de la prise de milliers de photos avec.

Il vous en coûtera 779,99 euros pour une durée limitée avec livraison et livraison gratuite depuis l’Espagne. S’il est épuisé, vous pouvez toujours l’obtenir au même prix chez TuImeiLibre.

Si vous souhaitez vous tenir au courant des dernières offres et recommandations de produits, vous pouvez les suivre en temps réel sur le canal Computerhoy.com sur Telegram, où nous vous tiendrons informés des dernières remises technologiques.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.