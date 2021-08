“Cet or est très spécial, je suis très heureux et c’est le dernier”

08/08/2021 à 11h30 CEST

.

La base américaine poursuivre en justice Oiseau, qui a obtenu la cinquième médaille d’or olympique de sa carrière sportive en battant le Japon (90-75) en finale des Jeux olympiques de Tokyo 2020, a déclaré qu’il s’agissait d’une médaille d’or “très spéciale” et a une fois de plus confirmé qu’il s’agissait de ses derniers Jeux. .

“C’est très spécial, et je suis très, très heureux. Et c’est le dernier, que personne ne demande plus à ce sujet”, a déclaré la base de 40 ans, qui avec son partenaire Diana Taurasi il a enchaîné cinq des sept dernières médailles d’or consécutives pour l’équipe américaine.

“Je ne peux pas être plus heureux, c’est quelque chose de très difficile, obtenir une médaille d’or, et sans voir le visage de personne, sans fans, sans famille, mais notre équipe a surmonté tout cela, nous ne nous laissons jamais tomber, et finissons avec l’or autour du cou est très spécial », a ajouté le directeur du jeu à la Saitama Super Arena.

Oiseau Il a fait l’éloge de l’équipe japonaise, dont il a souligné la qualité de leurs gardes et gardes, leur tir et a salué leur évolution dans le jeu. “Ils sont un problème, ils le sont vraiment, ils vous testent pendant 40 minutes, c’est difficile, il est difficile de jouer contre eux et c’est amusant de les regarder jouer”, a-t-il déclaré.

La joueuse américaine a déclaré que quitter l’équipe nationale engendre un “soulagement” car cela enlèvera la “pression”, quelque chose qui “ne lui manquera pas”, mais en même temps elle perdra les sensations de la compétition avec l’équipe nationale.

“Quand vous sortez, il y a cette pression lorsque vous jouez, ces moments que je pense ne peuvent pas être imités en dehors du sport, donc ça me manquera aussi”, a-t-il déclaré. Oiseau.

La base de New York était accompagnée de Diana Taurasi lors de la conférence de presse après la finale. “Nous sommes amis depuis le début, elle est différente, mais sur la piste, nous nous sommes toujours très bien compris, nous nous complétons”, a-t-elle expliqué.

Au Saitama Super Arena, était présente sa partenaire Megan Rapinoe, qui a obtenu le bronze avec l’équipe de football américaine.

“Je suis très chanceux, lorsque votre partenaire est aux jeux, il peut vous soutenir, être proche. Elle a obtenu une référence médiatique et pourrait être, je ne savais pas ce qui allait se passer. Je pense que je suis très chanceux d’avoir été ici pour le voir, pour partager. Elle m’a dit qu’elle était heureuse et très fatiguée. Bien sûr, je suis très heureux, et je suis très heureux pour elle et son bronze. Les Jeux sont durs et que nous ayons tous les deux obtenu une médaille est quelque chose de difficile expliquer », a avoué Sue Bird.