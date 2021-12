Cet ordinateur de bureau Acer est une vraie bête : graphique GTX 1650 et Intel Core i5 pour 1 099 euros | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si vous préférez la puissance d’un ordinateur de bureau à un ordinateur portable, celui-ci d’Acer possède une impressionnante carte graphique GTX 1650 et un processeur i5 qui peut tout gérer.

Noël et la Fête des Rois sont deux dates très intéressantes pour renouveler votre centre de travail et de loisirs. Si vous préférez une tour à un ordinateur portable, vous avez de la chance, car chez Amazon, il existe une tour parfaite comme centre multimédia à un prix très intéressant.

Nous parlons de la tour Acer Nitro 50, un ordinateur de bureau qui vous fera traiter une nouvelle réalité. Un cadeau parfait pour Noël, d’autant plus qu’il coûte 1 099 euros.

Acer Nitro 50 est un ordinateur de jeu compact qui offre les meilleures performances dans les sports électroniques et les jeux en ligne en incorporant des processeurs Intel Core i5, 8 Go de mémoire RAM et un stockage combiné d’un disque dur de 1 To et d’un SSD de 128 Go. Il monte également une carte graphique Nvidia GeForce GTX 1050.

De par sa conception avec des LED rouges, on sent déjà que cet ordinateur est conçu pour jouer gros. Ce n’est pas en vain qu’il travaille avec un Processeur Intel Core i5 de 11e génération qui est complété par une excellente Carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1650, l’un des meilleurs de la marque.

Vous profiterez de performances maximales avec 16 Go de mémoire RAM extensible jusqu’à 64 Go et stockage haute vitesse avec beaucoup d’espace pour vos jeux et vidéos : jusqu’à 512 Go SSD, rien de moins.

Acheter un ordinateur portable puissant sans trop dépenser est possible et nous avons sélectionné quelques modèles qui peuvent intéresser n’importe quel utilisateur.

Et il est également prêt à jouer en ligne. Par conséquent, ce bureau prend en charge le WiFi 6 haut débit et intègre une puce Realtek Dragon LAN ce qui gardera votre ping bas. De plus, vous avez GameBoost pour décider quelles applications ont la priorité et concentrer toutes les options de réduction de latence lors de la lecture.

Comme si cela ne suffisait pas, avec son Système DTS : X Ultra Vous pouvez transformer n’importe quelle paire d’écouteurs ou de haut-parleurs en un système de son surround avancé à 360 ° qui vous permet de profiter de vos films, chansons et jeux préférés dans un son spatial réaliste.

Si vous souhaitez rester au courant des dernières offres et recommandations de produits, vous pouvez les suivre en temps réel sur le canal Computerhoy.com sur Telegram, où nous vous tiendrons informés des dernières remises technologiques.

Profitez du fait que cette imposante tour coûte 1 099 euros et offrez-vous un nouvel ordinateur gamer comme il se doit. Et n’oubliez pas : si vous l’achetez avec un compte Amazon Prime, vous le recevrez avant Noël sans frais supplémentaires.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.