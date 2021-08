Cet ordinateur de poche Android bon marché pourrait être une bête d’émulation

TL;DR

Un nouvel ordinateur de poche de jeu Android est apparu sur Indiegogo, à partir de ~ 195 $ La console de poche Odin est équipée d’un SoC Snapdragon 845 ou Dimensity 1000C.

Les ordinateurs de poche de jeu sous Android sont une alternative solide à la Nintendo Switch, offrant un accès à un monde de jeux Android natifs ainsi qu’à des émulateurs. À l’exception du GPD XP, nous n’avons cependant pas vu d’autres nouvelles versions majeures.

Maintenant, la nouvelle société AYN a révélé un ordinateur de poche Android bon marché appelé Odin (h/t : Liliputing et Redditor berd95). La page d’aperçu IndieGogo de la société montre un appareil qui sera disponible en trois variantes, à savoir Odin Base, Odin Pro et Odin Lite.

Les trois appareils sont dotés d’un écran LCD FHD de 5,98 pouces (16:9, Dragontrail Glass), du Wi-Fi 5, du Bluetooth 5.0, d’une sortie HDMI, d’un port USB-C, d’un port pour casque et de haut-parleurs stéréo. Mais il existe cependant plusieurs différences notables.

Les variantes Odin Base et Lite ont 4 Go de RAM, 64 Go de stockage UFS 2.1 et une batterie de 5 000 mAh par rapport aux 8 Go de RAM, 128 Go de stockage et 6 000 mAh de l’Odin Pro. Curieusement, les modèles Base et Pro sont livrés avec Android 10, tandis que la variante Lite est livrée avec Android 11.

Les modèles Base et Pro proposent également un chipset Snapdragon 845, tandis que la variante Lite propose un processeur Mediatek Dimensity 1000C. Il convient de noter que le chipset de Mediatek a des cœurs de processeur plus récents, mais nous pensons que le GPU du processeur Qualcomm pourrait être meilleur.

Quoi qu’il en soit, cela ressemble à une mise à niveau notable par rapport à la plupart des autres ordinateurs de poche Android sur le marché, qui ont tendance à offrir des spécifications de milieu de gamme inférieures. Le Snapdragon 845 a notamment alimenté les produits phares de 2018, mais il devrait toujours être capable d’exécuter de nombreux jeux dans l’émulateur Dolphin.

En ce qui concerne les entrées de contrôle réelles, vous disposez ici de deux sticks analogiques décalés, d’un D-pad, de quatre boutons faciaux, de quatre boutons d’épaule (dont deux étant des déclencheurs analogiques) et d’une prise en charge des vibrations.

La campagne AYN Odin IndieGogo n’a pas encore démarré, mais la page d’aperçu montre que l’Odin Lite a un prix de détail standard de 1 519 HK $ (~ 195 $), la base Odin vous coûtera normalement 1 753 HK $ (~ 225 $), et la variante Pro aura un prix standard de 2 142 HK $ (~ 275 $). Cependant, les prix pour les lève-tôt sont respectivement de 1 285 $ HK (~ 165 $), 1 550 $ HK (~ 199 $) et 1 940 HK $ (~ 249 $).

Nous vous recommandons de prendre ce produit avec une grande pincée de sel, car les projets de financement participatif d’entreprises inconnues peuvent être un gros risque. En disant cela, l’expédition est répertoriée pour novembre et décembre 2021, vous n’aurez donc peut-être pas à attendre trop longtemps pour voir si cela vaut le coup d’œil.

Achèteriez-vous un ordinateur de poche de jeu basé sur Android ? Faites-le nous savoir via le sondage ci-dessous.