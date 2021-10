Cet ordinateur gamer est assez bon marché et dispose d’une carte graphique dédiée, une GTX 1650 : Amazon le vend 649 euros | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Malgré la pénurie de puces et de graphiques, il existe certains modèles de PC de jeu qui sont à de bons prix en ce moment, et de bureau, une catégorie qui est devenue particulièrement compliquée.

Bonne nouvelle si vous souhaitez acheter un ordinateur de jeu, celui qui vous permet de jouer aux jeux actuels et dont le prix n’est pas exorbitant, chose qui est malheureusement devenue très courante pour plusieurs raisons, comme la crise des puces et des semi-conducteurs et la crypto-monnaie boom minier.

De nombreux modèles ont multiplié leur prix, même si la tempête semble s’apaiser ces dernières semaines. C’est peut-être pour ça Ils ont commencé à voir des PC de jeu en vente et à bon prix dans des magasins comme Amazon, et non portable mais de bureau. L’un d’eux est le HP Pavilion Gaming avec GTX 1650 qui est disponible pour 649 euros.

Avec une carte graphique Nvidia GeForce GTX 1650 et AMD Ryzen 5 comme processeur, cet ordinateur garantit une bonne fluidité et suffisamment de puissance pour faire tourner des centaines de jeux sans problème.

C’est un prix compétitif, car en plus d’un GPU assez complet, qui vous permet de jouer à presque tous les jeux (mais pas avec des graphismes de la plus haute qualité), il dispose d’un bon processeur.

C’est lui AMD Ryzen 5 4600G, quatrième génération et avec de très bonnes performances comme cela a été vu dans d’autres modèles.

L’un des rares inconvénients qui peuvent être mis à cet ordinateur est qu’il est livré sans système d’exploitation pré-installé, ce qui vous oblige à installer Windows 11 par vous-même. Ce n’est pas compliqué du tout et vous entrerez directement dans le nouveau système d’exploitation Microsoft, avec les nombreuses nouveautés qu’il a publiées.

Oui, certains ordinateurs portables de jeu ont été vus à des prix similaires, également avec GTX 1650, bien qu’il faille préciser que les performances des GPU dans les ordinateurs portables sont inférieures à celles qu’ils offrent sur le bureau, que le refroidissement est bien pire et qu’ils sont également beaucoup plus limité si vous souhaitez remplacer des composants à l’avenir.

La livraison est totalement gratuite depuis l’Espagne, comme d’habitude chez Amazon pour les commandes de 29 euros ou plus. Cela dit, il est conseillé d’en profiter pour vous inscrire au mois d’essai gratuit sans permanence, qui vous permettra de réclamer des jeux gratuits et des récompenses dans Prime Gaming.

