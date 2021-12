Cet ordinateur portable à 239 € pèse moins de 1,5 kg et est parfait pour les étudiants | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Les ordinateurs portables avec Chrome OS sont parfaits pour les étudiants car ils sont nettement moins chers que ceux avec Windows.

À ces dates de Noël, beaucoup de gens pensent à offrir un ordinateur portable en cadeau, et c’est que pour le travail comme pour les études, il reste un accessoire indispensable, même si toutes les utilisations ne sont pas les mêmes et il y a ceux qui n’ont besoin que d’un PC qui peut exécuter Chrome.

Google le sait, c’est pourquoi il a misé massivement en 2021 sur ses Chromebooks, des ordinateurs portables bon marché dans la plupart des cas et aux performances fluides, ainsi que beaucoup de sécurité, plus que Windows.

À l’heure actuelle, Amazon a rétrogradé un modèle, le Chromebook HP 14a-na0006ns, qui se trouve à ne coûter que 239 euros, un prix assez compétitif même pour son segment.

Avec Intel Celeron N4020 et 4 Go de RAM, cet ordinateur avec Chrome OS est assez compétitif si vous cherchez un modèle pas cher à étudier.

Évidemment, pour son prix, il a des spécifications plus ou moins basiques, comme un processeur Intel Celeron N4020. Cette puce serait certainement insuffisante pour exécuter Windows, mais avec Chrome OS, c’est une garantie.

L’un des rares inconvénients est qu’il n’a que 64 Go de capacité de stockage, bien que comprend plusieurs Go de Google Drive gratuit pour enregistrer vos fichiers et données dans le cloud sans dépendre du stockage local.

En revanche, il présente plusieurs aspects très positifs, comme son écran 15,6″ Full HD, d’une taille assez respectable et qui est loin de ce qui est habituellement habituel dans les ordinateurs portables bon marché, qui misent généralement sur des dalles de 11 ou 13 pouces.

Cela n’a pas un grand impact sur le poids, qui n’est que de 1,46 kg, il devient donc tout à fait gérable à emporter au bureau ou à l’université.

