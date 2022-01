Cet ordinateur portable Asus ZenBook 13 possède un écran OLED, 16 Go de RAM et un puissant processeur Core i7 pour un peu plus de 1 000 euros | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

L’ultrabook Asus ZenBook 13 UX325EA-KG245T est en vente avec une liste de caractéristiques techniques incroyables.

Si vous cherchez un ordinateur portable léger pour travailler ou étudier et que vous disposez d’un budget d’environ 1 000 euros, vous pouvez courir sur Amazon car vous avez une offre limitée pour l’un des meilleurs ultrabooks Asus.

On parle de Asus ZenBook 13 UX325EA-KG245T. Un ordinateur avec un écran de 13 pouces également OLED et un processeur puissant qui ne coûte que 1 099 euros.

Asus ZenBook 13 UX325EA-KG245T

C’est un excellent prix pour cet ordinateur portable. Il est réduit de 100 euros par rapport à son prix normal et aussi a la livraison gratuite.

Son écran de 13,3 pouces est doté d’une dalle OLED, cela vous permettra d’avoir l’un des meilleurs écrans que vous ayez vu sur un ordinateur portable. Non seulement il a un niveau de luminosité beaucoup plus élevé, comme avec les téléviseurs, les couleurs sont très vives et les noirs sont plus profonds.

Il faut souligner sa légèreté, car ne pèse que 1,14 kg. Et son épaisseur ne dépasse pas 1,39 cm. Par conséquent, un ordinateur portable léger parfait à transporter dans votre sac à dos ou votre porte-documents.

Concernant ses caractéristiques techniques, cet ultrabook ne laisse rien sortir. Il dispose d’un puissant processeur Intel Core i7 de 11e génération, de 16 Go de RAM et d’un SSD de 512 Go. Il dispose même de connexions USB-C et d’une connectivité WiFi 6.

Ce sont toutes ses caractéristiques techniques les plus importantes.

Écran OLED 13,3 « Full HD (1920 x 1080) Processeur Intel Core i7-1165G7 (2,8 GHz, 12 Mo) 16 Go de RAM (à bord) LPDDR4x 512 Go de stockage M.2 NVMe PCIe Carte graphique intégrée Intel Iris Xe Graphics Système d’exploitation : Windows 10 Home

