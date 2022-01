Cet ordinateur portable avec 8 Go de RAM et Windows 10 installé ne coûte que 264 euros | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Vous n’avez pas besoin de dépenser beaucoup d’argent pour acheter un ordinateur portable qui couvre tous vos besoins de télétravail ou d’études. Ce modèle a une remise de 35%.

Applications bureautiques ou pédagogiques, pages web, réseaux sociaux, messagerie, appels vidéo, regarder des vidéos ou des séries, des jeux simples… Tout ce qui est demandé un ordinateur portable d’entrée pour très peu d’argent.

Prendre le Ordinateur portable Teclast F7 Plus 2 avec 8 Go de RAM et Windows 10 installé pour seulement 264 euros sur AliExpress. Ils expédient depuis la France, avec une livraison garantie en 3 jours. Vous l’avez aussi sur Amazon, mais plus cher, il coûte 339 euros en utilisant un coupon de 40 euros.

C’est un ordinateur portable qui possède une fonctionnalité très importante, qui passe parfois inaperçue : le clavier a de grandes touches de 21 mm, Oui Espacement des clés de 6 mm. Cela vous permet de taper très confortablement et plus rapidement, presque comme un clavier de bureau.

Ordinateur portable Teclast F7 Plus 2 avec 8 Go de RAM et Windows 10 pour seulement 264 euros

Le trackpad est également grand, 12,5 x 7,8 cm.

Il dispose de un écran IPS de 14,1 pouces avec une résolution de 1080p. Utiliser le processeur Intel Celeron N4120 4 cœurs, avec 8 Go de RAM et un SSD rapide de 256 Go. La puce graphique est l’Intel UHD 600.

Il intègre également un appareil photo de 1 Mpx sur l’écran pour passer des appels vidéo, diffuser ou jouer en ligne.

Il a une connexion WiFI double bande, Bluetooth 4.2, et carte WLAN. Avec sortie vidéo mini-HDMI pour se connecter à un téléviseur ou un moniteur.

Les autres matériels importants sont les connecteurs USB Type-C et USB standard, le lecteur de carte et la prise casque.

Il mesure 32,10 x 22 x 2,1 cm et pèse 1,3 kg. Comme nous l’avons commenté, il inclut Windows 10, vous économiserez donc son achat.

La batterie atteint 38 000 mAh, et tenir toute la journée.

